Ricette di Natale dal Trentino-Alto Adige

Quattro professionisti del Trentino-Alto Adige condividono i loro segreti per preparare ricette semplici ma di effetto, bilanciando tradizione e modernità. Il Natale è alle porte e cucinare senza ansia è possibile, grazie ai consigli di questi chef. Il primo suggerimento arriva dal ristorante El Pael di Canazei, dove si consiglia di aggiungere un cucchiaio di polvere di cacao amaro allo spezzatino per conferirgli molta rotondità e renderlo più sfizioso.

Un altro consiglio arriva da Marc Bernardi, chef del Granbaita di Selva di Val Gardena, che suggerisce di sostituire la classica polenta con la Jufa ladina, un piatto poco conosciuto ma delizioso. Basta sostituire metà della quantità di farina di mais prevista per fare la polenta con farina di grano integrale, poi metterla in un padellino di ghisa, farla gratinare in forno e aggiungere un tuorlo d’uovo sbattuto e burro fuso caldissimo.

Dalla Val Gardena in Trentino, al ristorante stellato Gallo Cedrone di Madonna di Campiglio, lo chef Sabino Fortunato suggerisce di cambiare la consistenza di alcuni elementi delle ricette, semplicemente congelando e grattugiando ingredienti come la mozzarella di bufala o la frutta. Questo gioco di consistenze e temperature crea piacevoli sensazioni al palato.

Infine, Marcello Corrado, chef di Villa Eden di Merano, suggerisce di preparare un brodo di gallina leggero per i tortellini in brodo, facendo scivolare i tortellini dentro senza fretta e aggiungendo una punta di polvere di zenzero per esaltare il gusto e favorire una digestione serena.