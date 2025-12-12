Ricette di Natale con pinsa romana

La Pinsa di Marco propone due ricette speciali per le festività natalizie, ideate dallo chef Marco Montuori, Direttore della Pinsa School e storico collaboratore dell’azienda. Le creazioni Xmas Appetizer e Midnight Pinsa sono state pensate per celebrare il Natale attraverso combinazioni di sapori, colori e profumi, confermando la pinsa romana come base versatile per ricette dolci e salate durante le feste.

L’azienda Di Marco, che ha inventato e reso celebre la pinsa romana, punta anche durante le festività sulla filosofia che caratterizza il prodotto: ingredienti selezionati, lievitazioni naturali e processi artigianali che garantiscono fragranza, leggerezza e digeribilità.

La Xmas Appetizer è una proposta pensata per essere condivisa. La base fragrante condita con olio extravergine d’oliva viene cotta a 240°, quindi divisa in otto porzioni uguali e guarnita con un cucchiaio di formaggio spalmabile, una fettina di salmone affumicato e un trito di pistacchi tostati e salati. L’abbinamento unisce la cremosità del formaggio, la delicatezza del salmone e la croccantezza dei pistacchi.

La Midnight Pinsa rappresenta invece una proposta raffinata per il dessert. La base, dopo la cottura a 240°, viene spennellata con ricotta zuccherata e decorata con frutti rossi freschi e foglioline di menta. Il risultato crea un contrasto tra dolcezza e freschezza, cremosità e leggerezza, pensato per offrire un’esperienza multisensoriale.

Le due ricette natalizie incarnano la versatilità della pinsa romana come “tela bianca” su cui sviluppare preparazioni diverse, portando in tavola durante le festività non solo gusto ma anche convivialità. L’azienda invita a vivere il Natale lasciandosi sorprendere dalle combinazioni di sapori, dall’eleganza delle presentazioni e dalla cura dei dettagli.