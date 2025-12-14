Ricette di Mina in Alto Adige

Alessandro Bellingeri, cuoco dell’Osteria Acquarol, una stella Michelin di San Michele Appiano, in provincia di Bolzano, condivide la sua origine cremonese con la cantante Mina. Il suo percorso culinario è iniziato con un’esperienza alla Corte Pallavicina sul Po a Polesine Parmense con Massimo Spigaroli, seguita dalla scuola alberghiera di Salsomaggiore. Successivamente, ha lavorato con vari nomi dell’alta cucina, tra cui Stefano Mazzone all’hotel Londra Palace di Venezia, Riccardo Camanini sul lago di Garda, Enrico Crippa ad Alba e Massimo Bottura.

Ha poi lavorato al ristorante El Molin di Cavalese, una stella Michelin, e successivamente ha aperto il suo primo ristorante-osteria Acquarol in val di Fiemme. Cinque anni dopo, si è trasferito in Alto Adige con sua moglie Perla, dove ha aperto un pastificio gastronomia chiamato “A. Mano” che comprende una bottega con un bistrot.

La sua filosofia culinaria si basa sull’uso di materie prime a “chilometri 0” e presenta un’alta percentuale di piatti a base di verdure. Il suo obiettivo è quello di creare piatti che rispettino il territorio e che siano belli e buoni. Ha avuto l’onore di cucinare per il re e la principessa di Svezia e per il cantante Francesco Facchinetti. Ha anche dedicato un piatto a Mina e ha sognato di realizzare un libro di ricette con le sue preferite.