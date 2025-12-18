Ricette di Gianluca Pardini illustrate

Il nuovo libro di ricette scritto dallo chef Gianluca Pardini è stato illustrato dall’artista e illustratore Alessandro Sorbera. Il volume, intitolato “Italian Cuisine”, è stato presentato al termine della mostra di illustrazione e grafica di Sorbera presso la Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Lucca. Sorbera ha lavorato per Gianluca Pardini nella scuola di cucina circa due anni fa e ora può condividere questo progetto nato dalla collaborazione con la scuola.

Il libro rappresenta un punto d’incontro fra fumetti e cucina, un’unione di due realtà che Sorbera aveva sempre sognato di realizzare. La sua passione per la grafica e l’illustrazione lo ha portato a frequentare il liceo artistico di Lucca e l’Accademia di Belle Arti di Firenze, e a specializzarsi in grafica all’accademia delle belle arti di Urbino.

L’idea del libro è nata da un luogo e da un sogno: il ristorante “U Giancu” di Rapallo, dove Sorbera è nato e dove ha visto le tavole di fumettisti italiani e internazionali appese ai muri. Il proprietario del ristorante aveva collaborato con alcuni fumettisti per la pubblicazione di libri di ricette con le loro illustrazioni, e Sorbera ha desiderato realizzare qualcosa di simile con la scuola di cucina di Gianluca Pardini.

La pubblicazione del libro è stata possibile grazie all’autoproduzione, senza la collaborazione di nessuna casa editrice. Sorbera ha curato grafica, illustrazioni e impaginazione del volume, e ora è possibile acquistarlo inviando una mail a [email protected] o [email protected]. Il libro rappresenta un sogno nel cassetto che finalmente è diventato realtà per Sorbera, un’unione di arte e cucina che si rivela entusiasmante.