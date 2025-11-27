8.2 C
Ricette di casa con Luca Pappagallo

Luca Pappagallo è noto come un “cuciniere curioso” e ha una grande presenza online, con oltre 2 milioni di follower su Facebook, 700.000 su YouTube e 500.000 su Instagram. È considerato una cookstar e un pioniere della storia del cibo su internet, grazie al suo progetto Cookaround, iniziato nel 1999. Oggi è anche il conduttore del programma “In cucina con Luca Pappalardo” su Food Network.

Il suo nuovo libro, “La magia dei sapori di casa”, pubblicato da Vallardi, raccoglie 150 ricette e ricorda un po’ un’opera di Artusi, per il modo di avvicinarsi alla storia gastronomica attraverso la cucina di casa. Luca Pappagallo ha scelto di pubblicare non solo le sue ricette, ma anche quelle di persone che ha incontrato e di coloro che gli hanno inviato le proprie. Crede che la varietà delle cucine regionali sia la forza dell’Italia e che le differenze tra regione e regione siano ciò che rende il Paese unico.

Pappagallo è sempre stato interessato alle contaminazioni di prodotti che entrano nella nostra cucina e diventano normalità, come ad esempio il curry, che oggi è un ingrediente comune nelle nostre case. Il suo libro ricorda la scrittura dei blog di un tempo, quando le ricette venivano introdotte da un ricordo privato per dare più forza all’evocazione. Pappagallo crede che le ricette debbano essere associate a un ricordo o a un’esperienza per avere più sentimento e valore. Il suo libro è quindi un viaggio attraverso le cucine e i ricordi, con l’obiettivo di trasmettere la magia dei sapori di casa.

Torre dei Conti: salva dopo il crollo
