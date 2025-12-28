6.7 C
Ricette di Capodanno

Questa settimana segna il passaggio tra il vecchio e il nuovo anno, un periodo in cui si desidera festeggiare con amici e parenti, ma anche rallentare e disintossicarsi. Il menu di questi giorni è pensato per soddisfare entrambi questi desideri, proponendo ricette tipiche delle feste e altre più semplici e leggere.

Per i giorni che precedono le festività, sono suggerite zuppe e vellutate, come la vellutata di finocchi e la zuppa di cavolo nero, ricche di acqua, micronutrienti e fibre. Sono veri e propri comfort food del periodo, che riscaldano durante le giornate fredde e uggiose, e appagano con pochissime calorie, ma tanto gusto.

Se si desidera un buon primo piatto, appagante ma al tempo stesso leggero, si può optare per la pasta con i carciofi o il risotto funghi e zafferano. Tra i secondi, invece, si possono scegliere soluzioni veloci con cotture leggere, come le uova all’occhio di bue, il pesce alla griglia o in padella, accompagnati da contorni di stagione e pane casereccio leggermente tostato.

Per i giorni di festa, si suggeriscono i ravioli di pasta fresca all’uovo, farciti con un ripieno saporito a base di patate lesse, ricotta, parmigiano e cotechino sbriciolato, serviti su un letto di crema di lenticchie. Inoltre, si può preparare un brasato ai funghi, succulento e aromatico, con carne di manzo, rosolata e cotta dolcemente con vino bianco, brodo vegetale, odori, pancetta a cubetti e funghi freschi.

Infine, per concludere la cena di festa, si può optare per un goloso dessert, come il millefoglie di pandoro, farcito con una voluttuosa crema di mascarpone e cioccolato bianco, e decorato con frutti di bosco, o il budino al torrone, un dolce al cucchiaio irresistibile e ultra goloso.

