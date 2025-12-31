Ricette di Capodanno in Sicilia

Per il Cenone di Capodanno, sono stati proposti diversi piatti da chef e lady chef della città, che rappresentano un mix di classici e tradizioni intramontabili per raccontare la Sicilia a tavola. Il menù include un tris di antipasti: l’Insalata (quasi) russa, la schiacciata e la parmigiana di zucca.

L’Insalata (quasi) russa, proposta dallo chef Pasquale Caliri, è un antipasto colorato e vivace, una rivisitazione di un grande classico. Gli ingredienti includono avocado, zucchina, patate, ravanelli, semi di zucca e astice. Il procedimento prevede la preparazione di una maionese di avocado e la cottura delle verdure, che vengono poi composte con l’astice e i semi di zucca.

La schiacciata, proposta dal Bakery Chef Francesco Arena, è un antipasto sfizioso e legato alla tradizione. Gli ingredienti includono farina, lievito di birra, sale, zucchero, olio evo e acqua. Il procedimento prevede l’impasto degli ingredienti e la cottura in forno.

La parmigiana di zucca, proposta dallo chef Giovanni Amato, è un antipasto conviviale dai colori, profumi e sapori di stagione. Gli ingredienti includono zucca, patate, guanciale o salsiccia, besciamella, parmigiano e scamorza affumicata. Il procedimento prevede la cottura della zucca e delle patate, la preparazione della besciamella e la composizione del piatto.

Il menù include anche diversi primi piatti, come il Risotto al cavolo cappuccio viola con fonduta al gorgonzola, guanciale croccante e nocciole tostate, proposto da Maria Carlotta Andreacchio, e i Tortelli a Beccafico, proposti da Paolo Romeo.

I secondi piatti includono gli Involtini di gamberoni, pesto di pistacchio, cioccolato di Modica, proposti da Alessandra Strazzeri, e il Coniglio alla Stimpirata, proposto da Adriana Sirone.

I dolci includono i Mandarini brulèe, proposti da Katia Zanghì, il Panettone diplomatico, proposto da Lillo Freni, e la Nipidillata, proposta da Giuseppe Arena. La Nipidillata è un biscotto di pasta frolla farcito, riconoscibile per la sua forma semplice ma elegante, in cui il ripieno affiora delicatamente da un’apertura a croce sulla superficie. Gli ingredienti includono farina, burro, zucchero, tuorli, uova e sale. Il procedimento prevede l’impasto della frolla e la cottura in forno.