Ricette della tradizione italiana per un pranzo perfetto

Ogni giorno alle 12, su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24, va in onda “La cucina di Rita”. Questo programma offre un appuntamento speciale per il pranzo della domenica, presentando molte ricette appetitose e adatte a tutti, da primi e secondi piatti a antipasti e dolci.

Rita si ispira alla tradizione culinaria, ma aggiunge anche un tocco di creatività, puntando su piatti semplici, veloci ed economici. Gli spettatori possono seguire “La cucina di Rita” su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24, oltre a trovarla sul suo canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito web ritaskitchen.org. Inoltre, è possibile acquistare il suo libro con tutte le ricette su Amazon.