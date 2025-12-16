11.9 C
Ricette cremonesi con erbe e nutrie

Da stranotizie
Michel Marchi è un sindaco, scrittore e cuoco che guida Gerre de’ Caprioli, un paese alle porte di Cremona. Appassionato di cucina grazie anche a nonna Pina e agli assaggi di nonno Angelo, ha deciso di scrivere un ricettario che sarà presentato mercoledì alle ore 21 nella sala consigliare del paese.

Il volume presenta una serie di ricette con aneddoti e piatti tradizionali, oltre a un’interessante appendice sulle erbe che si trovano nella campagna cremonese, buone in cucina ma anche salutari. Tra le curiosità, c’è l’idea geniale del sindaco di cucinare e mangiare le nutrie, un problema infestante, e nel libro è dedicato un capitolo a tutte le ricette per i più coraggiosi che la vogliono provare.

Michel Marchi, che aveva studiato da ragioniere ma avrebbe voluto fare il cuoco, ha un sogno nel cassetto: aprire un ristorante dove si servono anche le nutrie. A questa domanda, ha risposto che se potesse, lo farebbe domani mattina.

