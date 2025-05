Ricette Creative per Sfruttare Ogni Ingredienti

Dalle radici alle punte, gli agretti possono essere utilizzati in molti modi. Questi ortaggi primaverili nascondono potenziale culinario, da valorizzare anziché sprecare. Con un approccio sostenibile, ogni parte può trasformarsi in ingredienti utili per zuppe, impasti e piatti unici.

Un’idea è realizzare un pesto con le parti tenere: unire aglio, pecorino, agretti, maggiorana o basilico e olio extravergine fino a ottenere una crema. Gli agretti possono anche diventare mini sandwich di grano saraceno, cuocendo le parti da scartare per preparare un brodo e mescolando la farina con il brodo stesso e le carote.

Un’altra possibilità è una pizza piadina, dove gli scarti vengono utilizzati per creare una crema da mescolare con le farine. I pozzetti possono essere farciti con mozzarella, pomodorini e erba cipollina, cotti in padella e poi gratinati.

Infine, un risotto giallo con agretti, nocciole e fragole sfrutta ogni parte del vegetale. Gli scarti contribuiscono a un brodo saporito, mentre le nocciole tostate e le fragole fresche completano il piatto.

Incorporare gli agretti in questa varietà di ricette permette di godere appieno di questo ortaggio, educando a una cucina più responsabile e creativa.