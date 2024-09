Ricette Creative con Legumi

I legumi che non ti aspetti… e anche dove non ti aspetti. Nascosti in un risotto per mantecarlo, oppure per fare da base a una frittata veg o, ancora, per arricchire di salute ricette tradizionali come lo shepherd’s pie, con le lenticchie al posto della carne. Perché le qualità dei legumi sono talmente tante che più si mettono in tavola e meglio è!

Quando pensiamo ai legumi, spesso ci vengono in mente i classici piatti della tradizione: zuppe fumanti, minestre invernali o contorni semplici. Ma i legumi possono essere molto di più? Certo, possono diventare protagonisti in modi inaspettati, portando versatilità, sapore e nutrimento in ogni piatto.

I legumi sono piccoli ma “potenti”: sono ricchi di proteine, fibre, vitamine e minerali, perfetti per una dieta bilanciata e varia. Ma il loro vero potenziale emerge quando vengono usati in modi creativi, oltre le solite preparazioni. Dopotutto, i legumi hanno davvero tutto: sono economici, sostenibili, versatili e incredibilmente sani.

Più ne mettiamo in tavola, meglio è!

Vi proponiamo 5 ricette per scoprire come i legumi possono trasformarsi in ingredienti sorprendenti e versatili, perfetti per ogni occasione: dalle cene eleganti alle pause pranzo veloci, dai piatti tradizionali a quelli più innovativi.