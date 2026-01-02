9.3 C
Roma
venerdì – 2 Gennaio 2026
Cucina

Ricette con panettone avanzato

Da stranotizie
Ricette con panettone avanzato

Il panettone e il pandoro sono alimenti irrinunciabili durante le feste, simboli di convivialità che chiudono pranzi e cene con una nota dolce e profumata. Tuttavia, dopo i giorni clou, spesso ne restano quantità importanti che, se non consumate in poco tempo, tendono a seccarsi e a perdere fragranza. Fortunatamente, pandoro e panettone avanzati sono facili da riciclare in ricette semplici o gourmet, ottime per ridurre gli sprechi e dare nuova vita a questi dessert tipici delle feste.

Una delle soluzioni più facili e golose è trasformare gli avanzi di panettone e pandoro in soffici muffin o cupcake. Per realizzarli, si sbriciolano circa 200 g di dolce avanzato in una ciotola, lo si ammorbidisce con 100 ml di latte tiepido, aggiungendo 2 uova, 80 g di zucchero, 60 ml di olio di semi e una bustina di lievito. Il composto omogeneo si distribuisce negli stampi da muffin o nei pirottini e si cuoce a 180 °C per 20–25 minuti. I cupcake si possono farcire con una crema al mascarpone o zabaione.

Il panettone o il pandoro possono anche diventare la base di una torta scenografica e golosa. Tagliando gli avanzi a fette orizzontali, inumidendo la superficie con latte, succo d’arancia o una bagna aromatica, e preparando a parte crema pasticcera, farcia al mascarpone o panna montata, si possono assemblare i pezzi in torte a strati o zuccotti e lasciar riposare in frigorifero qualche ora prima di servire.

Per una colazione o una merenda che profumano di feste, le bruschette dolci col panettone avanzato sono ottime. Tagliando il panettone a fette spesse circa 2 cm, disponendole su una teglia e passandole in forno a 170 °C per 10 minuti, si possono servire con miele, confetture, crema di nocciole o ricotta e scorza d’arancia.

Un’idea più gourmet consiste nel tostare e polverizzare gli avanzi di panettone e pandoro per una ricetta salata, come un risotto al rosmarino semplice. Tagliando il dolce a cubetti, lasciandolo seccare in forno a bassa temperatura finché non è croccante, e frullandolo nel mixer fino a ottenere una polvere fine, si può aggiungere un paio di cucchiai di polvere insieme a burro e parmigiano per dare personalità al risotto.

Infine, gli avanzi di panettone o pandoro possono essere trasformati in un ingrediente per un’altra ricetta della tradizione, come il tiramisù. Tagliando i lievitati a fette rettangolari, ripassandoli nel caffè ristretto, e componendo il dolce alternando con crema al mascarpone e spolverando l’ultimo strato con cacao amaro, si possono creare golosi tiramisù di panettone o pandoro. In alternativa, si possono tagliare gli avanzi a tocchetti per spiedini dolci buonissimi, intervallati con frutta fresca e ricoperti da cioccolato fuso.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Crans Montana: lezioni dal passato
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.