Ricette con panettone avanzato

Il panettone e il pandoro sono alimenti irrinunciabili durante le feste, simboli di convivialità che chiudono pranzi e cene con una nota dolce e profumata. Tuttavia, dopo i giorni clou, spesso ne restano quantità importanti che, se non consumate in poco tempo, tendono a seccarsi e a perdere fragranza. Fortunatamente, pandoro e panettone avanzati sono facili da riciclare in ricette semplici o gourmet, ottime per ridurre gli sprechi e dare nuova vita a questi dessert tipici delle feste.

Una delle soluzioni più facili e golose è trasformare gli avanzi di panettone e pandoro in soffici muffin o cupcake. Per realizzarli, si sbriciolano circa 200 g di dolce avanzato in una ciotola, lo si ammorbidisce con 100 ml di latte tiepido, aggiungendo 2 uova, 80 g di zucchero, 60 ml di olio di semi e una bustina di lievito. Il composto omogeneo si distribuisce negli stampi da muffin o nei pirottini e si cuoce a 180 °C per 20–25 minuti. I cupcake si possono farcire con una crema al mascarpone o zabaione.

Il panettone o il pandoro possono anche diventare la base di una torta scenografica e golosa. Tagliando gli avanzi a fette orizzontali, inumidendo la superficie con latte, succo d’arancia o una bagna aromatica, e preparando a parte crema pasticcera, farcia al mascarpone o panna montata, si possono assemblare i pezzi in torte a strati o zuccotti e lasciar riposare in frigorifero qualche ora prima di servire.

Per una colazione o una merenda che profumano di feste, le bruschette dolci col panettone avanzato sono ottime. Tagliando il panettone a fette spesse circa 2 cm, disponendole su una teglia e passandole in forno a 170 °C per 10 minuti, si possono servire con miele, confetture, crema di nocciole o ricotta e scorza d’arancia.

Un’idea più gourmet consiste nel tostare e polverizzare gli avanzi di panettone e pandoro per una ricetta salata, come un risotto al rosmarino semplice. Tagliando il dolce a cubetti, lasciandolo seccare in forno a bassa temperatura finché non è croccante, e frullandolo nel mixer fino a ottenere una polvere fine, si può aggiungere un paio di cucchiai di polvere insieme a burro e parmigiano per dare personalità al risotto.

Infine, gli avanzi di panettone o pandoro possono essere trasformati in un ingrediente per un’altra ricetta della tradizione, come il tiramisù. Tagliando i lievitati a fette rettangolari, ripassandoli nel caffè ristretto, e componendo il dolce alternando con crema al mascarpone e spolverando l’ultimo strato con cacao amaro, si possono creare golosi tiramisù di panettone o pandoro. In alternativa, si possono tagliare gli avanzi a tocchetti per spiedini dolci buonissimi, intervallati con frutta fresca e ricoperti da cioccolato fuso.