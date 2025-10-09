Ricette con la Zucca: Varietà e Gusti dall’Italia

L’autunno è la stagione della zucca, un ortaggio dalle mille risorse, simbolo di questo periodo dell’anno. La zucca, con la sua caratteristica polpa arancione, è perfetta per qualsiasi ricetta, sia dolce che salata. È ricca di vitamine e fibre ed è disponibile in diverse varietà, ognuna con caratteristiche specifiche che le rendono adatte a particolari preparazioni culinarie.

Le varietà più diffuse in cucina includono la Cucurbita maxima e la Cucurbita moschata. Tra queste, la zucca Mantovana è famosa per la sua forma a turbante e la polpa sodissima, utilizzata nei celebri tortelli tipici della tradizione mantovana. Un’altra varietà, la Marina di Chioggia, si distingue per la sua forma tondeggiante e viene utilizzata in gnocchi e risotti.

La Delica, fortemente dolce con una buccia verde scuro, è versatilmente impiegata in pasta, zuppe e anche per dolci, mentre l’Iron Cup, dal sapore castagnoso, è perfetta per risotti e vellutate. La Hokkaido, originaria del Giappone, è conosciuta per il suo gusto delicato e viene spesso utilizzata in torte salate e ripieni.

La Lunga di Napoli, sia per dimensioni che per sapore, risulta versatile in molte preparazioni, tra cui la famosa pasta e cocozza napoletana. La varietà Musquée De Provence è ideale per zuppe e risotti, mentre la Butternut, dalla buccia sottile, è apprezzata in dolci e confetture.

Infine, la Piacentina, caratterizzata da una forma particolare, è utilizzata in risotti e gnocchi. La zucca Spaghetti, una varietà meno conosciuta, produce filamenti simili agli spaghetti, perfetti con qualsiasi condimento. Queste aree di versatilità culinarie fanno della zucca un ingrediente imprescindibile nella cucina autunnale.