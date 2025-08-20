Ricette calde italiane per l’autunno da gustare in famiglia

Con l’arrivo del freddo, torna la voglia di piatti caldi e nutrienti che riscaldano l’anima. È il momento perfetto per riscoprire la gioia di cucinare lentamente, lasciandosi avvolgere dai profumi delle pietanze. Il Club delle Ricette propone una selezione di piatti, dai primi leggeri ai secondi sostanziosi, fino ai dolci che evocano il calore di casa.

Iniziamo con il Risotto alla crema di zucchine, dove il riso Carnaroli si unisce a una vellutata di zucchine dolci e pomodorini confit, arricchita da mandorle tostate. Si passa poi alla Pasta all’Ortolana, un primo gustoso e colorato, preparato con verdure fresche, che valorizza gli ingredienti semplici e sani.

Le zuppe tornano protagoniste, e la Zuppa di Funghi Casereccia conquista con i suoi funghi misti e pane toscano abbrustolito. Il Minestrone di Verdure, un classico della cucina italiana, è ricco di vitamine e sapori, perfetto per i giorni più freddi, magari servito con crostini.

Per i secondi, gli Straccetti di Pollo ai Peperoni combinano sapore e praticità, mentre l’Arrosto alle Mele offre un’abbinamento raffinato tra carne e frutta, ideale per le occasioni speciali. Lo Spezzatino con i Funghi, cotto lentamente con vino rosso, è un piatto rustico che invita alla convivialità.

La dolcezza non può mancare, così ecco la Crostata di Mele e Amaretti, con la sua base friabile e ripieno aromatico. La Torta Nua, semplice ma scenografica, si distingue per la crema pasticciera nell’impasto. Infine, le Mele Cotte al Forno regalano un dessert caldo e profumato, simbolo della tradizione autunnale.

Dieci ricette che accolgono la nuova stagione, tutte firmate dal Club delle Ricette, perfette per ritrovare il calore della cucina casalinga.