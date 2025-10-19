21.6 C
Ricette Autunnali: Zuppe e Comfort Food dall’Italia

Il menu di questa settimana offre zuppe calde, funghi e zucca, perfetti per cene in famiglia. È pensato per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina, ma desidera pasti gustosi e in linea con la stagione.

Tra le ricette proposte c’è la zuppa di lenticchie e zucca, realizzata con la varietà Delica, che le conferisce cremosità e un delicato retrogusto nocciolato. Completa il piatto un filo d’olio a crudo e crostini di pane caldo, adatta anche per chi segue una dieta vegetale. In alternativa, si può preparare una zuppa di farro con fagioli borlotti per un pasto completo.

Una scelta perfetta per un primo piatto è la pasta con salsiccia, cucinata con cipolla e mantecata con gorgonzola dolce e parmigiano grattugiato, ideale per chi cerca un piatto saporito e veloce da fare. Per il pranzo della domenica, le crespelle farcite con funghi trifolati, besciamella e scamorza sono un’ottima opzione.

Il menu include anche secondi piatti gustosi, come il pollo alla salsa di soia, servito con verdure cotte in friggitrice ad aria. Gli straccetti di manzo su rucola e pomodorini, accompagnati da zucca al forno, sono altrettanto invitanti. Per chi ama il pesce, si possono preparare pagelli o filetti di merluzzo al forno con patate, semplici e deliziosi.

Tra i dessert, troviamo mini diplomatici e torta di mele senza glutine, per soddisfare tutti i palati.

