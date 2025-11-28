Ricette autunnali facili e veloci

L’autunno è una stagione che può essere amata o sopportata a seconda delle preferenze personali. Alcune persone amano trascorrere i weekend all’aperto, ammirando il foliage, mentre altre preferiscono restare al caldo in casa, avvolte in una coperta e con un buon libro. Tuttavia, quando si tratta di cucinare, tutti desiderano piatti che siano buoni, confortanti e facili da preparare.

La zucca è un ingrediente versatile e colorato che può essere utilizzato in diverse ricette, come risotti, vellutate, dolci e bevande. Per preparare chips di zucca al forno, è sufficiente tagliare la zucca a fettine sottili, spolverizzarle con farina di riso e cuocerle in forno a 180° per circa 40 minuti.

Un’altra ricetta facile e veloce è il budino al cioccolato e cachi, che richiede solo due ingredienti: cachi e cacao. Basta frullare i cachi con il cacao, versare il composto in uno stampo e farlo riposare in frigo per circa due ore.

Infine, l’insalata autunnale di pere e radicchio è una ricetta semplice e veloce, preparata con ingredienti di stagione. Il radicchio è un ortaggio ricco di acqua e fibre, con proprietà diuretiche e depurative. La ricetta richiede di tagliare il radicchio e le pere, unire le noci tritate e il formaggio grattugiato, e condire con una salsa preparata con olio, aceto balsamico, sale, pepe e marmellata.