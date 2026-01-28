12.5 C
Roma
mercoledì – 28 Gennaio 2026
Cucina

Ricette anti spreco in Lombardia

Gli alunni delle scuole elementari di Origgio, Cerro Maggiore e Cantalupo hanno realizzato una mostra itinerante dal titolo “Arte nel piatto: oltre il buono“. Inoltre, 420 studenti e studentesse delle scuole medie di Uggiate con Ronago, Gerenzano e Lainate hanno creato un ricettario anti spreco intitolato “Meno sprechi, mille sapori“.

Il progetto “Cibi che viaggiano, dal campo alla forchetta se lo sprechi che disdetta“ è stato realizzato dalla cooperativa sociale Koinè in collaborazione con la direzione generale agricoltura di Regione Lombardia. I bambini delle elementari hanno creato piatti artistici utilizzando ingredienti che solitamente non piacciono, trasformandoli in vere e proprie opere d’arte commestibili. La mostra è ora in viaggio in tutte le scuole che hanno aderito al progetto.

Il ricettario contiene un centinaio di ricette per non buttare il cibo avanzato, come il minestrone brontolone fatto con le verdure abbandonate nel frigo o il riso rinato ripassato in padella il giorno dopo. Gli alunni hanno scritto nella prefazione del ricettario che ogni giorno si spreca del cibo e che questo si può evitare cucinando il prima possibile gli ingredienti aperti. Hanno anche espresso la speranza di dare suggerimenti utili.

La mostra e il ricettario arriveranno nelle prossime settimane in tutte le scuole che hanno partecipato al progetto. Il ricettario anti spreco è consultabile sul sito di Koinè coop sociale nella sezione “Cibi che viaggiano, dal campo alla forchetta se lo sprechi che disdetta”. Sono stati organizzati laboratori sul tema dello spreco alimentare e sull’origine dei prodotti alimentari per sensibilizzare tutti a cucinare piatti alternativi e ridurre gli sprechi in cucina.

