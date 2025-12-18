13 C
Roma
giovedì – 18 Dicembre 2025
Cucina

Ricette annuali per malati cronici in Italia

Da stranotizie
Ricette annuali per malati cronici in Italia

Il via libera al Ddl Semplificazioni ha portato una riforma importante nella sanità di base: le prescrizioni per le terapie croniche non dovranno più essere rinnovate ogni mese, ma potranno avere validità fino a un anno. Ciò rappresenta un cambiamento significativo per i pazienti con patologie stabili, che non dovranno più sottoporsi al rito del rinnovo mensile della ricetta.

Il rinnovo della ricetta è stato spesso un processo faticoso e burocratico, che includeva telefonate allo studio del medico, attese e permessi di lavoro per ottenere un documento identico a quello già rilasciato in precedenza. Questo peso burocratico non migliorava le cure e intasava gli ambulatori.

La legge è entrata in vigore il 18 dicembre 2025, ma l’operatività concreta scatterà dopo l’emanazione del decreto attuativo del ministero della Salute, atteso entro 90 giorni. Il decreto attuativo fisserà le regole pratiche, assicurando che la novità non comporti nuovi oneri per lo Stato.

La riforma si basa sulla filosofia di ridurre la burocrazia e aumentare il tempo dedicato alla medicina vera. I medici di famiglia potranno concentrarsi sulle visite e sui casi complessi, mentre i pazienti cronici avranno maggiore autonomia nella gestione quotidiana della terapia.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Giovani italiani contro la guerra
Articolo successivo
Grado si rilancia con terme e Winter Season
ARTICOLI CORRELATI
Cucina

Ricette regionali italiane

Cucina

Cucina del Friuli

Cucina

Cucina meticcia a Firenze

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.