Ricette annuali per malati cronici in Italia

Il via libera al Ddl Semplificazioni ha portato una riforma importante nella sanità di base: le prescrizioni per le terapie croniche non dovranno più essere rinnovate ogni mese, ma potranno avere validità fino a un anno. Ciò rappresenta un cambiamento significativo per i pazienti con patologie stabili, che non dovranno più sottoporsi al rito del rinnovo mensile della ricetta.

Il rinnovo della ricetta è stato spesso un processo faticoso e burocratico, che includeva telefonate allo studio del medico, attese e permessi di lavoro per ottenere un documento identico a quello già rilasciato in precedenza. Questo peso burocratico non migliorava le cure e intasava gli ambulatori.

La legge è entrata in vigore il 18 dicembre 2025, ma l’operatività concreta scatterà dopo l’emanazione del decreto attuativo del ministero della Salute, atteso entro 90 giorni. Il decreto attuativo fisserà le regole pratiche, assicurando che la novità non comporti nuovi oneri per lo Stato.

La riforma si basa sulla filosofia di ridurre la burocrazia e aumentare il tempo dedicato alla medicina vera. I medici di famiglia potranno concentrarsi sulle visite e sui casi complessi, mentre i pazienti cronici avranno maggiore autonomia nella gestione quotidiana della terapia.