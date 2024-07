ricetta (senza prosciutto) da fare a casa

Il riso alla cantonese vegetariano è un’alternativa al classico cinese (italianizzato) che prevede i cubetti di prosciutto cotto.

Oggi prepariamo un meraviglioso riso alla cantonese vegetariano, un piatto di ispirazione orientale, anche se un po’ italianizzato, che oramai è famosissimo e si può ordinare in praticamente tutti i ristoranti cinesi.

Qui il prosciutto cotto è sostituito da cubetti di carota fatta lessare, ma la golosità di questo riso non sarà compromessa: ad insaporire il tutto, infatti, c’è sempre la salsa di soia, che darà una spinta in più al piatto.

Questo riso è ottimo sia caldo che freddo, per cui può essere servito come un’insalata di riso un po’ diversa dal solito, o consumato anche il giorno dopo. Voliamo subito in cucina e… cominciamo!

Riso alla cantonese vegetariano

Come fare il riso alla cantonese senza prosciutto

Pelate e sciacquate le carote e tagliatele a cubetti. Fatele sbollentare per una decina di minuti, affinché siano più morbide, e poi scolatele e mettetele da parte. Nello stesso pentolino fate lessare anche i piselli fini (vanno bene anche quelli surgelati). Tritate finemente una piccola cipolla e fatela soffriggere in un po’ di olio extra vergine di oliva. Versate nella padella le carote e i piselli fatti lessare e lasciate che si insaporiscano, aggiustando di sale. Mettete a cuocere il riso basmati, salando l’acqua. In una terrina sbattete le uova e poi strapazzatele in una padella poco oleata. A questo punto potete unire il riso cotto e scolato ai piselli, alle carote e alle uova. Mescolate bene il tutto e poi condite con un paio di cucchiai di salsa di soia.

Servite il vostro riso alla cantonese vegetariano sia tiepido che freddo.

Conservazione

Questo riso orientale si conserva per circa 1-2- giorni in frigorifero all’interno di un contenitore con coperchio a chiusura ermetica. Basterà prelevarlo dal frigo e scaldarlo qualche minuto in microonde o direttamente in padella. Sconsigliamo la congelazione.