Ricetta semplice, light e golosissima!

I Cavoletti di Bruxelles al forno sono uno di quei Contorni invernali che sorprendono per gusto e leggerezza! Sono ricchi di vitamine, calcio e ferro; salutari e light, veloci da preparare senza bollitura; e risultano anche golosissimi nella loro semplicità : con sale, pepe e olio, per accompagnare secondi di carne, pesce, uova!

Dopo il successo del Cavolfiore al forno e della sua versione gratinata, ho voluto provare un nuovo contorno con questa varietà di cavolo . Vi dico, sono andati letteralmente a ruba, convincendo anche i più scettici!

Per la preparazione facilissima vi occorrono 10 minuti, per lavare gli ortaggi, tagliarli a metà, condirli infine cuocere i cavolini di bruxelles al forno. Verranno leggermente croccanti all’esterno, più morbidi dentro, sapidi e deliziosi. Una vera bontà!

Da questa versione base potete dare vita a tante varianti gustose. Ad esempio: aggiungere uvetta, come vedete nella foto. Regala un accento dolce fantastico. Oppure frutta secca come pinoli o noci; una manciata di melagrana o ancora pezzettini di pancetta.

Provateli presto, sono pazzeschi! E tra i contorni invernali che vi consiglio sicuramente c’è la Zucca al forno con tutta la buccia che avete amato tantissimo. i Finocchi al forno super light e se invece volete un mix di più ortaggi, provate le mie Verdure al forno potete aggiungere anche cavoletti oppure altri ortaggi che avete a disposizione in frigo.

TEMPI DI PREPARAZIONE

Procedimento

Come fare i cavoletti bruxelles al forno

Prima di tutto lavate i cavolini di buxelles con acqua corrente ed eliminate se necessario una o due foglie secche esterne, nella maggior parte dei casi, non sarà necessario.

Poi tagliateli a metà e poneteli direttamente in una teglia foderata di carta da forno.

Infine condite con sale, pepe e olio extravergine, girando bene, in modo che risultino ben conditi .

A questo punto cuocete in forno già caldo a 180° per circa 30 minuti nella parte media, ogni tanto girate e smuovete.

Infine fate sempre la prova con una forchetta per controllare la cottura. Valutate se necessitano ancora di un pizzico di sale.

Potete scegliere di servire al naturale oppure aggiungere quando sono ancora caldi una manciata di uvetta, precedentemente ammollata in acqua e strizzata. Girate bene, regalerà una nota dolce deliziosa.

Ecco pronti i vostri Cavoletti bruxelles al forno

Conservazione

Potete conservarli perfettamente per 2 giorni in frigo, basterà semplicemente scaldarli in padella oppure al forno o al microonde e torneranno come appena fatti.

