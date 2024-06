ricetta per prepararlo in casa

Liquore al basilico al profumo di limone: gli ingredienti e la ricetta per preparare un ottimo digestivo fatto in casa e da servire fresco al termine di un pasto importante!

In questo periodo le erbe aromatiche crescono belle rigogliose ed è possibile utilizzarle nella preparazione di bevande e distillati. Tra questi non può mancare il liquore al basilico, un digestivo perfetto da servire fresco al termine di un pranzo o una cena impegnativa.

Per questa preparazione è necessario prima lasciare basilico e scorza di limone in alcol e poi preparare lo sciroppo a base di acqua e zucchero da aggiungere all’alcol filtrato. Ecco la ricetta!

Liquore al basilico

Come fare il liquore al basilico

Prendete le foglie di basilico e togliete il gambo, lavatele poi fatele asciugare su di un canovaccio o carta assorbente da cucina. Mettete il basilico all’interno di un vaso a chiusura ermetica, coprite con l’alcol, chiudete con il coperchio e fate riposare per una settimana in un luogo buio e asciutto scuotendo il contenitore una volta al giorno. Trascorso il tempo di infusione, filtrate il liquido dalle foglie di basilico. Proseguite preparando lo sciroppo: versate acqua e zucchero in un pentolino, mescolate, mettete sul fuoco e fate bollire fino a quando lo zucchero non sarà completamente sciolto. Spegnete il fuoco e lasciate raffreddare completamente lo sciroppo. Unite i due liquidi, imbottigliate e fate riposare per 30 giorni prima di servire.

In alternativa, potete provare il liquore all’ananas fatto in casa.

Conservazione

Questo liquore si conserva per circa 3-4 mesi in dispensa, in un luogo fresco e asciutto e lontano da fonti luminose o di calore. Potete anche conservarlo in freezer, ricordate solo di lasciarlo qualche minuto a temperatura ambiente prima di servirlo.