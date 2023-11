Ricetta passo passo come fare la Margherita!

Laè untipico della, simbolo della. Realizzata con Impasto pizzaconfresco,extravergine e. Una bontàchein onore della, all’epoca regina d’Italia; per opera deldell’; che nel condimento richiama ipomodoro,mozzarella,basilico!

Se volete preparala in casa, oggi vi regalo la Ricetta Pizza margherita, quella vera, con tutti i Consigli illustrati con foto passo passo che vanno dalla scelta degli ingredienti pizza margherita fino al trucco di cottura, grazie al quale, risulterà dall’aspetto, sapore e consistenza proprio ‘la Margherita‘ della pizzeria!

Si tratta di una preparazione facile, necessita solo di un pò di tempo a disposizione per aspettare le varie lievitazioni. La base è quella super collaudata regalatami da un amico pizzaiolo napoletano , ormai fatta e rifatta da tantissimi. Una volta lievitata, va divisa in panetti, stesa e condita come tradizione comanda con pomodoro pelato frullato, del basilico in foglie freschissimo fresco in foglie, olio di ottima qualità e mozzarella sgocciolata perfettamente per evitare che inumidisca l’impasto.

Grazie al trucco della doppia cottura, già svelto nella Pizza fatta in casa, prima in padella rovente poi pochi minuti in forno verrà fuori una pizza margherita, ma dalla base abbrustolita, con un bel cornicione soffice e divinamente golosa! con lo stesso impasto potete anche realizzare la margherita in Teglia.

Perfetta per il sabato sera, domeniche in famiglia, pranzo tra amici! Provatela subito!

Scopri anche la :

La Pizza napoletana (quella con il cornicione, sottile e deliziosa)

Ricetta pizza margherita

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 30 minuti + 6 h di lievitazione 15 minuti 45 minuti

Ingredienti

Quantità per 3 – 4 pizze Per la base: 300 gr di farina’0 + quella per le pieghe

200 gr di farina manitoba

400 gr di acqua

3 gr di lievito di birra fresco (1,5 gr di lievito di birra secco)

1 cucchiaio di olio extravergine

11 gr di sale

1/2 cucchiaino di zucchero il condimento: 350 gr di pomodori pelati

300 gr di mozzarella perfettamente sgocciolata

basilico fresco in foglie

olio extravergine

sale

Note e varianti : pizza margherita celiaca seguite l’impasto Pizza senza glutine, se invece volete utilizzare farine alternative, vi consiglio l’impasto integrale che è davvero ottimo e leggero!

Procedimento