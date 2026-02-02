10.8 C
Ricetta Panino Veggie Style: Fresco di Zona Italia

Da stranotizie
Il panino è protagonista di un contest che celebra la cucina vegetale. A Napoli si è tenuta la finale di “Veggie Style – L’Altra Faccia del Panino”, promossa da 50 Top Italy in collaborazione con l’azienda D’Amico.

Il vincitore, Nicolò Curzi, chef del ristorante “Radico – nuova cucina rurale” di Corinaldo, ha presentato “Fresco di zona”. Il panino casalingo in stile padellino ha al centro le zucchine alla caprese. La ricetta combina una cotoletta di melanzana, filetti di peperone arrosto, cagliata di pecora e una maionese di pesca e senape, esaltando i prodotti locali.

L’evento ha messo in luce l’attenzione dei giovani chef verso la sostenibilità e la lotta allo spreco alimentare. Per i curatori della guida 50 Top Italy, i partecipanti hanno unito creatività e tecnica, valorizzando le materie prime del territorio. La finale riflette la crescente attenzione del mercato verso la cucina vegetale.

Il secondo posto, a pari merito, è andato a Cristian Oliviero di “Dejavù” a Pozzuoli, con “Between vegetables and fermentations”, e a Chiara Rizzo di “Masseria Donna Menga” a Nardò, con “Variazione di verde”.

