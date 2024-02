Ricetta originale passo passo! Tavolartegusto

I Tortelli di Carnevale sono dolci fritti tipici della tradizione lombarda del Carnevale. Si tratta di soffici bocconcini di impasto a base di farina, burro e uova simile a quello dei Bignè. Si formano con un cucchiaio si friggono in olio bollente e poi si tuffano nello zucchero. Immaginateli morbidissimi e soffiati al morso! Una vera delizia che nel periodo carnevalesco spopola nelle vetrine delle pasticcerie di Milano e dintorni insieme alle Chiacchiere e Frittelle! Se volete preparali in casa, vi regalo la Ricetta originale del mio manuale di pasticceria per realizzare i veri Tortelli di Carnevale con tutti i Trucchi e Consigli illustrati passo passo per averli in pochi gesti proprio come quelli comprati!

Si tratta di una preparazione abbastanza semplice . Il segreto fondamentale per avere dei Tortelli di Carnevale soffici ma senza unto è fare raffreddare l’impasto prima di aggiungere le uova in questo modo avrete una consistenza compatta non troppo molle che non assorbirà troppo olio! fidatevi di tavolartegusto è il risultato sarà esattamente quello che vedete!

da questa versione semplice già golosissima ancora arricchire realizzando dei tortelli di carnevale ripieni alla Crema pasticcera oppure Chantilly! da inserire dopo la cottura, con lo stesso metodo delle Castagnole ripiene !

Perfetti da aggiungere al Buffet più colorato dell’anno, e feste per bambini insieme alle Graffe e Ravioli dolci! ma credetemi avendoli in casa, sono eccezionali da gustare in ogni momento della giornata da una semplice merenda o come dolcetto dopo cena nel periodo di Carnevale.

Ricetta Tortelli di Carnevale

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 35 minuti 15 minuti 50 minuti

Costo Cucina Calorie Basso Italiana 230 Kcal

Ingredienti

Quantità per circa 30 pezzi 200 gr di farina ’00

200 gr di acqua

40 gr di burro

4 uova medie

3 cucchiai di zucchero

buccia grattugiata di limone

4 gr di sale

1 lt di olio di semi di girasole per friggere

zucchero a velo per guarnire

Attrezzatura

Procedimento