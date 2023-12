Ricetta originale dei dolci natalizi napoletani (passo passo)

I Raffioli (Raffiuoli) sono dei dolci natalizi tipici della tradizione napoletana. Si tratta di morbide tortine basse dalla forma ovale simile a Pan di spagna ; pennellate di confettura e ricoperte di glassa bianca fatta di zucchero, acqua e succo di limone. Una bontà che nasce nel 1700 per opera delle monache benedettine del Convento di San Gregorio Armeno a Napoli; che crearono questi ravioli dolci, (da cui deriverebbe il nome ‘Raffioli’ (in napoletano ‘Raffiuoli’); ispirandosi proprio ai ravioli di pasta fresca tipici del Nord Italia. Nel mese di dicembre spopolano in ogni pasticceria campana e come tradizione comanda; vengono serviti e regalati per Natale e Capodanno insieme ai più conosciuti Struffoli, gli speziati Roccocò, i Mostaccioli e i Susamielli! Se anche voi volete preparali in casa ; oggi per voi la Ricetta Raffioli con tutti i Consigli illustrati con foto passo passo per realizzarli proprio come quelli delle migliori pasticcerie napoletane.

Come ogni ricetta regionale esistono diverse varianti, tra cui i golosissimi Raffiuoli ‘a Cassata’ ripieni di ricotta e gocce di cioccolato e successivamente glassati; così chiamati perché ricordano proprio la Cassata siciliana . In questo caso vi regalo la Ricetta originale dei Raffioli semplici classici della mia famiglia.

Una preparazione semplice che richiede un pò di attenzione per alcuni passaggi: tra cui montare bene le uova affinché in cottura le basi risultino soffici, essendo un impasto senza lievito. Poi la formazione precisa dei raffioli. Il segreto per un risultato da pasticceria è nella glassatura doppia, in modo che risulti bianca e spessa oltre che croccante al morso e scioglievole! Nel procedimento trovate i trucchetti!

Ottimi il giorno dopo quando tutti i sapori si sono assestati e risultano perfettamente asciutti! Ideali come dessert di fine pasto, si conservano tanti giorni e per questo sono perfetti anche da impacchettare come dono goloso insieme a Pasta di mandorle !

Ricetta Raffioli

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 30 minuti + tempi di asciugatura della glassa 30 minuti 1h

Ingredienti

Quantità per 20 pezzi Per le basi: 2 uova

60 gr di zucchero

60 gr di farina

vaniglia Per la glassa :

Procedimento