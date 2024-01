Ricetta originale come fare la Crema zabaglione perfetta

Lo Zabaione (Zabaglione) è una crema dolce tipica della pasticcera italiana, a base di tuorlo d’uovo, zucchero e liquore Marsala. Dalla consistenza soffice e spumosa, dal sapore delicato,è solitamente servita come dolce al cucchiaio o salsa di accompagnamento per dolci e torte. Una delizia unica che nasce a Torino intorno al 1500; in onore del francescano San Pasquale Baylón, protettore dei pasticceri, da cui prende il nome: in dialetto piemontese si chiama ‘Sanbajon‘ che in italiano diventa ‘Zabajon‘. Grazie alla sua semplicità si diffuse subito come dolce casalingo per merende energetiche da fare in poco tempo! Seguite questa Ricetta Zabaione con le foto passo passo e consigli utili come fare la Crema zabaione perfetta! Non solo buonissima ma anche corposa !

Proprio come per la Crema pasticcera e Crema al mascarpone, esistono piccole varianti. Quella che vi regalo oggi è la Ricetta originale dello Zabaione della nonna piemontese di mio marito che evoca i più bei ricordi d’infanzia; con l’aggiunta di un paio di trucchi da chef.

Si tratta di una preparazione facile e veloce; ricordate pari quantità tutti gli ingredienti e l’uso un bagnomaria caldo in cui aggiungere la montata i tuorli con lo zucchero; pratica indispensabile per realizzare la Crema Zabaione in tutta sicurezza senza uova crude! Il segreto per avere uno Zabaglione denso è non smontare il composto trovate tutti i suggerimenti nel procedimento .

Ottima fredda, io l’adoro da servire sia come dessert di fine pasto per intingere Savoiardi , oppure i biscotti Cantucci e Paste di Meliga, ; ma anche per accompagnare Colomba e fette di Panettone o Pandoro durante i giorni di festa!

Ricetta Zabaione

Ingredienti

Quantità per 4 persone 4 tuorli freschi

4 cucchiai di zucchero

quattro cucchiai di liquore Marsala (che potete sostituire con Vov)

