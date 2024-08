ricetta facile e veloce per un contorno estivo

I peperoni arrostiti sono ottimi come contorno o antipasto, facili e veloci da preparare.

I peperoni sono molto versatili e si prestano a una varietà di preparazioni. Ma come si fanno i peperoni arrostiti? Oggi vediamo come prepararli al forno, sul gas o in padella (ma anche in friggitrice ad aria). Con questa preparazione, ovvero fatti arrosto, i peperoni sono fragranti e sfiziosi. Dato che si tratta di un ortaggio non facile da digerire, è meglio non esagerare con il consumo. Un altro trucchetto è togliere la pelle esterna, così da renderli più leggeri.

Peperoni arrostiti

Tutti i modi per preparare i peperoni arrostiti

Come abbiamo anticipato ci sono almeno 3 modi per cucinare i peperoni arrosti (e poi spellarli per renderli più digeribili). Siete pronti per conoscerli tutti?

Peperoni arrostiti al forno

Prima di cominciare, prendete i vostri peperoni e lavateli sotto acqua corrente. Asciugateli con carta assorbente e punzecchiateli con una forchetta, per rendere più facile la cottura. Prendete una teglia da forno abbastanza grande e foderatela con carta forno. Distribuite su di essa i peperoni, distanziandoli. Fateli cuocere in forno preriscaldato, alla temperatura di 180°C per 40 minuti. Al termine della cottura, dovete far intiepidire i peperoni, per poi poter togliere la pelle (in alternativa, potete anche scegliere di non toglierla). Metteteli in un sacchetto di carta o in un sacchetto di plastica. Chiudete bene e lasciate così per almeno 10 minuti, perché il vapore facilita la rimozione della buccia esterna. Successivamente, tagliate in due i peperoni e con molta cura togliete i semi dall’interno. Togliete la pelle esterna, senza compromettere la polpa, e tagliatela come più preferite. Trasferite i peperoni in una ciotola e conditeli con sale e pepe. Versate l’olio d’oliva a filo e aggiungete un po’ di aglio tritato. Mescolate e sono pronti per essere serviti.

Peperoni arrostiti sul gas

Questa versione è sicuramente una delle più antiche e rustiche, quando ancora i peperoni venivano arrostiti sul fuoco diretto della fiamma.

Prendete i peperoni e metteteli direttamente a contatto con la fiamma del fornello. Girateli di tanto in tanto facendo attenzione a non scottarvi, fino a che non saranno abbrustoliti da tutti i lati. Una volta pronti metteteli ancora bollenti all’interno di un sacchetto di plastica, chiudetelo e aspettate 5-10 minuti prima di spellarli completamente, pulirli dai semi e filamenti interni e utilizzarli nelle vostre ricette.

Non solo sul gas, questa tecnica si può attuare con qualsiasi fiamma viva (ma anche sul barbecue).

Peperoni arrostiti in padella

Anche in padella il procedimento è semplicissimo:

Dopo averli lavati e asciugati per togliere eventuali residui di terra mettete i vostri peperoni in una padella calda, già sulla fiamma. Cuocere a fiamma medio-alta su tutti i lati, girando spesso gli ortaggi. Continuate a cuocere fino a che tutti i lati dei peperoni non si saranno ammorbiditi. Spegnete la fiamma e, come nei due metodi precedenti, metteteli all’interno di un sacchetto di plastica qualche minuto prima di spellarli.

Peperoni arrostiti in friggitrice ad aria

Terminiamo in bellezza con la preparazione dei peperoni arrosto in friggitrice, che non è altro che una sorta di forno elettrico ventilato. Grazie alle sue dimensioni ridotte tuttavia riesce a rendere le pietanze molto più croccanti in superficie e con minor tempo di attesa.

Prendete i peperoni lavati e asciugati e metteteli direttamente nel cestello della friggitrice ad aria, non sovrapposti. Lasciateli cuocere per circa 20 minuti a 200°C, girandoli a metà cottura. Spegnete la friggitrice e lasciateli dentro qualche minuto prima di spellarli e utilizzarli.

Conservazione

I peperoni arrostiti sono ottimi come contorno, che si abbinano molto bene sia a piatti a base di carne che a base di pesce, ma sono molto buoni anche come antipasto. Potete conservarli in frigo per 2 giorni, chiusi in un contenitore ermetico.

