Ricetta elettronica sicura in Italia

Il processo di messa in sicurezza della ricetta elettronica compie un passo decisivo. A partire dal 31 gennaio 2026, l’accesso alle funzionalità della ricetta dematerializzata a carico del Servizio Sanitario Nazionale sarà consentito esclusivamente tramite autenticazione a due o più fattori.
La misura estende alla ricetta “rossa” dematerializzata le medesime procedure di sicurezza già in vigore per la ricetta bianca elettronica, uniformando i protocolli di accesso al Sistema Tessera Sanitaria.
Le regioni SAC, che utilizzano il Sistema di Accoglienza Centrale, dovranno utilizzare le modalità già note per la ricetta bianca, con la certificazione di un indirizzo di posta elettronica ordinaria sul portale del Sistema Tessera Sanitaria. Le regioni SAR, che utilizzano il Sistema di Accoglienza Regionale, dovranno attenersi alle disposizioni specifiche emanate dai propri Sistemi di Accoglienza Regionali e coordinarsi con le proprie software house.
Si consiglia alle farmacie di attivare e testare la procedura di autenticazione a due fattori sin da subito, per verificare la corretta configurazione del sistema ed evitare rallentamenti o blocchi nell’erogazione dei farmaci. La transizione verso sistemi di autenticazione “strong” rappresenta un ulteriore tassello nella protezione dei dati sensibili dei cittadini, consolidando il ruolo della farmacia come nodo digitale sicuro all’interno del Sistema Salute.