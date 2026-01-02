9 C
Roma
venerdì – 2 Gennaio 2026
Cucina

Ricetta elettronica in Italia

Da stranotizie
Ricetta elettronica in Italia

La ricetta dematerializzata è ormai il canale ordinario per tutte le prescrizioni, compresa la “bianca”, e si aggancia in modo strutturale al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). L’articolo 62 della Legge Semplificazioni (L. n. 182/2025) abilita la ricetta annuale per patologie croniche stabilizzate.

La ricetta dematerializzata si è sviluppata nel tempo: il D.lgs. n. 269/2003 ha istituito il Sistema Tessera Sanitaria (STS), il DPCM 26 marzo 2008 ha definito il profilo tecnico-organizzativo della trasmissione telematica delle ricette, e il DM 2 novembre 2011 ha dematerializzato la ricetta cartacea e introdotto il Numero di Ricetta Elettronica (NRE).

Il DM 30 dicembre 2020 ha esteso la dematerializzazione anche alle ricette “bianche” (farmaci non a carico SSN), mentre la Legge di Bilancio 2025 ha reso obbligatoria la dematerializzazione per tutte le prescrizioni, con alimentazione completa del FSE e vigilanza regionale sull’attuazione.

Il percorso parte da lontano e il salto di qualità è recente: dal 1° gennaio 2025 il medico deve compilare la ricetta in formato elettronico sul STS, rilasciando NRE e promemoria, se necessario.

Le farmacie devono avere una governance digitale chiara, con credenziali forti e 2FA per il personale, e una policy clinico-operativa sulla cronicità. Inoltre, devono avere un risk management coerente, con polizze che coprono la responsabilità professionale e un piano di business continuity per le interruzioni di rete.

La ricetta annuale per patologie croniche stabilizzate è stata introdotta dall’articolo 62 della Legge Semplificazioni (L. n. 182/2025) e permette al medico di prescrivere in un’unica ricetta dematerializzata ripetibile la posologia e il numero complessivo di confezioni necessarie fino a dodici mesi.

La responsabilità professionale è regolata dalla Legge n. 24/2017 (Gelli-Bianco) e dal DM n. 232/2023, che impongono coperture assicurative con requisiti minimi e scadenze operative.

Il Regolamento (UE) 2025/327 sullo spazio europeo dei dati sanitari mira a istituire un quadro comune per l’uso e lo scambio di dati sanitari elettronici in tutta l’Unione europea.

La legge di bilancio per il 2026 prevede la spesa di 985.222 euro per il 2026 e di 793.000 euro annui a decorrere dal 2027 per garantire la continuità assistenziale nell’Unione europea, tramite la messa a punto di infrastrutture che prevedono appositi servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini.

Dopo anni di stratificazione normativa, il 2026 segna la maturità del sistema: la ricetta dematerializzata è pienamente operativa, la ricetta annuale per i cronici promette di ridisegnare la quotidianità di milioni di pazienti, e la responsabilità professionale è regolata da standard assicurativi finalmente chiari.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Misteri a Milano
Articolo successivo
Hotel a Bologna per viaggi di lavoro
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.