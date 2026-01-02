Ricetta elettronica in Italia

La ricetta dematerializzata è ormai il canale ordinario per tutte le prescrizioni, compresa la “bianca”, e si aggancia in modo strutturale al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). L’articolo 62 della Legge Semplificazioni (L. n. 182/2025) abilita la ricetta annuale per patologie croniche stabilizzate.

La ricetta dematerializzata si è sviluppata nel tempo: il D.lgs. n. 269/2003 ha istituito il Sistema Tessera Sanitaria (STS), il DPCM 26 marzo 2008 ha definito il profilo tecnico-organizzativo della trasmissione telematica delle ricette, e il DM 2 novembre 2011 ha dematerializzato la ricetta cartacea e introdotto il Numero di Ricetta Elettronica (NRE).

Il DM 30 dicembre 2020 ha esteso la dematerializzazione anche alle ricette “bianche” (farmaci non a carico SSN), mentre la Legge di Bilancio 2025 ha reso obbligatoria la dematerializzazione per tutte le prescrizioni, con alimentazione completa del FSE e vigilanza regionale sull’attuazione.

Il percorso parte da lontano e il salto di qualità è recente: dal 1° gennaio 2025 il medico deve compilare la ricetta in formato elettronico sul STS, rilasciando NRE e promemoria, se necessario.

Le farmacie devono avere una governance digitale chiara, con credenziali forti e 2FA per il personale, e una policy clinico-operativa sulla cronicità. Inoltre, devono avere un risk management coerente, con polizze che coprono la responsabilità professionale e un piano di business continuity per le interruzioni di rete.

La ricetta annuale per patologie croniche stabilizzate è stata introdotta dall’articolo 62 della Legge Semplificazioni (L. n. 182/2025) e permette al medico di prescrivere in un’unica ricetta dematerializzata ripetibile la posologia e il numero complessivo di confezioni necessarie fino a dodici mesi.

La responsabilità professionale è regolata dalla Legge n. 24/2017 (Gelli-Bianco) e dal DM n. 232/2023, che impongono coperture assicurative con requisiti minimi e scadenze operative.

Il Regolamento (UE) 2025/327 sullo spazio europeo dei dati sanitari mira a istituire un quadro comune per l’uso e lo scambio di dati sanitari elettronici in tutta l’Unione europea.

La legge di bilancio per il 2026 prevede la spesa di 985.222 euro per il 2026 e di 793.000 euro annui a decorrere dal 2027 per garantire la continuità assistenziale nell’Unione europea, tramite la messa a punto di infrastrutture che prevedono appositi servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini.

Dopo anni di stratificazione normativa, il 2026 segna la maturità del sistema: la ricetta dematerializzata è pienamente operativa, la ricetta annuale per i cronici promette di ridisegnare la quotidianità di milioni di pazienti, e la responsabilità professionale è regolata da standard assicurativi finalmente chiari.