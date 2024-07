ricetta e varianti per antipasto o aperitivo

I tramezzini arrotolati sono perfetti per una cena o per portare in tavola un pizzico di saporitissima allegria.

Per i tramezzini arrotolati dovete usare del pane bianco per tramezzini, facilmente reperibile al supermercato: è già senza bordo, quindi non avete bisogno di eliminarlo. Per preparare questo antipasto facile e senza cottura è importante che rendiate le fette molto sottili, e tra un attimo vi spiegheremo come!

Gli ingredienti che suggeriamo per riempire i tramezzini arrotolati, sono solo un’idea. Possono esserci decine e decine di varianti, tirate fuori la vostra fantasia! Cercate, però, ripieni dai colori contrastanti, l’entrata in tavola sarà ancora più sorprendente.

Preparazione dei tramezzini arrotolati

Prendete le fette di pane per tramezzini e delicatamente rendetele più sottili con un mattarello. Spalmate sopra un generoso strato di formaggio spalmabile. A questo punto aggiungete le fette di salume designato (noi abbiamo scelto un classico prosciutto cotto) e qualche foglia di rucola. Arrotolate bene il tramezzino fino a chiuderlo completamente, sigillatelo quindi avvolgendolo stretto a un foglio di pellicola trasparente o carta d’alluminio. Mettete i roll in frigo per almeno 1 oretta, in modo che prendano bene la forma. Passato il tempo spellicolateli e tagliateli a rondelle della stessa dimensione con un coltello affilato, facendo attenzione a non applicare troppa pressione (potreste sformare i salsicciotti). Servite i tramezzini arrotolati su un piatto da portata.

Ed ecco una videoricetta facilissima, con alcune varianti, per non sbagliare niente:

Le altre varianti di condimento

Tramezzini arrotolati tonno e maionese

Ci sono tantissimi modi per preparare questi antipastini, tutti quanto senza impiegare molto tempo e con un risultato garantito. Ecco alcuni consigli che vogliamo darvi, dopo aver provato tanti abbinamenti:

Pizzaiola . Impastate bene 3 cucchiai di concentrato di pomodoro con dell’origano e del formaggio grattugiato, quindi spalmate sulle fettine di pane bianco assottigliate.

. Impastate bene 3 cucchiai di concentrato di pomodoro con dell’origano e del formaggio grattugiato, quindi spalmate sulle fettine di pane bianco assottigliate. Con patè di olive . Semplice, solo con uno strato di patè di olive nere, è sempre una garanzia.

. Semplice, solo con uno strato di patè di olive nere, è sempre una garanzia. Tonno e maionese . Mettete circa 250 g di tonno sott’olio sgocciolato in una ciotola, quindi unite 3-4 cucchiai di maionese e mescolate bene il tutto. A questo punto dividete la farcia sulle fette di pane per tramezzini, aggiungete la rucola e il gioco è fatto. Potete anche usare la maionese come base cremosa e aggiungere il tonno sgocciolato sopra, distribuito bene su tutta la fetta.

. Mettete circa 250 g di tonno sott’olio sgocciolato in una ciotola, quindi unite 3-4 cucchiai di maionese e mescolate bene il tutto. A questo punto dividete la farcia sulle fette di pane per tramezzini, aggiungete la rucola e il gioco è fatto. Potete anche usare la maionese come base cremosa e aggiungere il tonno sgocciolato sopra, distribuito bene su tutta la fetta. Al pesto. Anche il pesto è semplice e con un risultato garantito. Preparatelo a casa o usatene uno già pronto, poco cambia, anche da solo renderà questi finger food squisiti.

E questi sono solo alcune delle idee che potete testare con amici e famiglia, trovare la vostra combinazione vincente e stupite a ogni apericena!

Conservazione

Consigliamo di conservare i tramezzini in frigo, per massimo 1-2 giorni. Sconsigliamo la congelazione in freezer.