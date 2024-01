Ricetta e Trucchi per una farcitura cremosissima!

La Pizza alla nutella è la versione dolce realizzata con impasto lievitato morbido della Pizza ; cotta e farcita con la Nutella! Una bontà stratosferica che vede la combinazione golosa di base soffice dal fondo abbrustolito della pizza con la nutella calda e cremosissima!

Sabato sera, era avanzato un panetto di Margherita ; la voglia di qualcosa di buono era imminente, così, ho cotto la base classica di farina, acqua e lievito, in forma tonda con il metodo della doppia cottura piastra + forno. Voi potete realizzare anche una pizza in teglia con la nutella oppure dei panzerotti con la nutella .

Quando l’hanno vista arrivare in tavola, praticamente hanno fatto tutti a gara a chi mangiasse l’ultima fetta!

Si tratta di una Ricetta facilissima ; ma attenzione, leggete attentamente il procedimento dove vi lascio dei Trucchi utili per avere una farcitura fluida, cremosissima e non secca!

La Pizza alla nutella, è ottima non solo appena sfornata, per una merenda, un dessert di fine pasto un buffet o festa di compleanno! Se avanza qualche fetta è buonissima anche il giorno dopo a colazione, magari con un latte caldo o caffè! Provatela presto diventerà la preferita dei bambini e non solo!

la Crostata alla nutella ( tutti i trucchi per averla cremosa dentro )

Ricetta Pizza alla nutella

Ingredienti:

Per la base :

300 gr di farina’0

200 gr di farina manitoba

400 gr di acqua

3 gr di lievito di birra fresco oppure 1,5 gr di lievito di birra ( se avete poco tempo potete usare 10 gr di lievito fresco oppure 4 di lievito secco)

potete usare 10 gr di lievito fresco oppure 4 di lievito secco) 1 cucchiaio di olio extravergine

11 gr di sale

1/2 cucchiaino di zucchero

Per la farcitura :

Come fare la Pizza con la nutella

Prima di tutto, realizzate l’IMPASTO PIZZA , in alternativa va benissimo impasto pronto, panetto di frigo o scongelato.

Poi spolverate il piano di lavoro di farina, e dividete l’impasto, in 4 panetti da circa 220 gr se volete realizzare delle pizze tonde da 24 cm ciascuna

Pirlate con le mani infarinate, in modo da rendere rotondo il panetto, spolverate di farina e coprite con una pellicola:

Lasciate a temperatura ambiente a riposare per circa 40 minuti.

Poi prendete un panetto per volta, partite dal centro del panetto e picchiettate con i polpastrelli per allargare a cerchio ad una dimensione di circa 20 cm. Abbiate cura di lasciare un bordo un pò più gonfio di circa 1 cm:

Infine una volta stesa la pizza, scaldate molto rovente una piastra o padella antiaderente da 24 cm di diametro

Poi adagiate sopra la pizza su piastra rovente allargandola. Lasciatela sopra 1 minuto e con una paletta staccate il fondo, vedrete che sarà già abbrustolito e il cornicione gonfio.

Poi inserite nel forno statico già ben caldo a 250° la pizza con tutta la piastra (anche manico , non succede nulla per pochi minuti) nella parte più alta del forno

Lasciatela chiusa 1 minuto e mezzo

Infine aprite, aggiungete la nutella spalmandola a cucchiaiate solo nella parte centrale.

Poi inserite di nuovo la pizza con la nutella nel forno, questa volta nella parte centrale e lasciate 15 secondi contati, non di più altrimenti la farcitura si indurisce.

Ecco pronta la vostra Pizza alla nutella

Pizza alla nutella in teglia

Se volete realizzare un’unica grande, potete stendere come la Pizza in teglia :

prima di tutto, dopo aver fatto le pieghe all’impasto come spiegato nel link, spolverate la superficie dell’impasto con un pizzico di farina e spolveratevi anche le mani.

Poi inserite direttamente l’impasto, tirate i lati della pizza allargandoli delicatamente e contemporaneamente palpate il centro della pizza con i polpastrelli in maniera delicata, cercando di non scoppiare le bolle. Ripetete l’operazione fino ad allargare tutta la pizza nella teglia

lasciate lievitare 30 minuti ancora.

Poi cuocete in forno statico super caldo a 250° nella parte bassa del forno per 15 minuti, poi inserite nella parte media e fate cuocere ancora 7- 8 minuti.

Infine poi tirate fuori, spalmate generosamente la nutella e inserite di nuovo. Lasciate cuocere per 30 secondi nella parte media.

Conservazione

Si conserva benissimo anche il giorno dopo. La nutella la rende particolarmente morbida.

