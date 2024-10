Ricetta di un Cocktail Leggendario

Nato nei primi anni del ‘900 in un gentlemen’s club di Philadelphia, il Clover Club è un cocktail che incarna eleganza e freschezza. In un’epoca in cui i drink tendevano ad essere forti, questo cocktail si distingue per il suo equilibrio tra dolce e acido, con i lamponi come ingrediente principale.

La ricetta per preparare il Clover Club è semplice e richiede i seguenti ingredienti per un cocktail: 40 ml di gin, 20 ml di vermouth dry, 20 ml di succo di limone, 20 ml di sciroppo di lamponi (opzionale, si può usare anche sciroppo di zucchero e lamponi freschi) e 20 ml di albume d’uovo (facoltativo, per una consistenza più setosa). Per prepararlo, è necessario unire tutti gli ingredienti in uno shaker colmo di ghiaccio, agitarli bene e poi versarli in un bicchiere senza ghiaccio.

Se non si dispone di uno shaker, si può optare per un frullatore domestico, avendo cura di aggiungere 4-5 cubetti di ghiaccio per ogni drink. Per chi desidera preparare lo sciroppo di lamponi in casa, basta combinare 150 g di lamponi con 500 g di zucchero, pestare e lasciare in frigo per 48 ore. Successivamente, si aggiungono 300 g di acqua tiepida e si mescola fino a sciogliere lo zucchero, infine si filtra il composto e lo si conserva in frigo fino a una settimana.

Per approfondire la storia e la cultura dei cocktail, è consigliato il libro “Storia dei Cocktail dimenticati” di Ezio Falconi. Questo volume offre una vasta gamma di ricette e informazioni per riscoprire ricette di cocktail insoliti che meritano di tornare alla ribalta. La lettura del libro offre anche aneddoti interessanti e curiosità legate a storie poco conosciute nel mondo della mixologia.

In sintesi, il Clover Club rappresenta un perfetto esempio di come i cocktail possano unire ingredienti freschi e ricercati per creare bevande iconiche, mantenendo viva la tradizione e la cultura del bere miscelato. La sua preparazione è un’arte che invita a esplorare ulteriormente il meraviglioso mondo dei cocktail.