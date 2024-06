Ricetta delle focaccine senza glutine, facili e veloci

Focaccine senza glutine da farcire con salumi affettati e formaggi: morbide e perfette per gli intolleranti al glutine. Provate la ricetta classica o quella con il bimby!

Morbide, sfiziose e facili preparare: sono le focaccine senza glutine, perfette da servire per l’aperitivo o come antipasto in abbinamento ad affettati e formaggi di ogni tipo.

Le focaccine preparate seguendo questa ricetta possono anche essere congelate dopo la cottura, in modo da averle sempre a disposizione.

focaccine senza glutine

Preparazione delle focaccine senza glutine in padella

Iniziate versando la farina all’interno di una ciotola capiente, fate un buco al centro realizzando la classica forma a fontana poi iniziate a versare l’acqua un po’ alla volta. Aggiungete anche il lievito istantaneo, il sale e l’olio di oliva. Impastate bene fino ad ottenere un panetto morbido e compatto, versate l’impasto su di un tagliere infarinato e stendetelo con il mattarello fino ad ottenere lo spessore di circa 1 cm. Con l’aiuto di un bicchiere o di un’apposita formina tagliapasta realizzate tanti dischetti quanto basta per terminare l’impasto a vostra disposizione. Ungete il fondo di un’ampia padella antiaderente con l’olio di oliva, mettetela sul fuoco e scaldatela bene. Fate cuocere le focaccine per una decina di minuti girandole almeno una volta. Conservate al caldo e farcite le focaccine come preferite.

Come fare le focaccine senza glutine con il Bimby

Mettete nel boccale l’acqua e il lievito poi azionate per 20 secondi a velocità 2. Aggiungete la farina, l’olio di oliva e il sale poi azionate per 3 minuti a velocità spiga. Se necessario lavorate ancora per un minuto in modo da amalgamare meglio gli ingredienti. Stendete e proseguite con la cottura per una decina di minuti a focaccina in una padella antiaderente.

In alternativa, vi consigliamo di provare anche il plumcake agli spinaci senza glutine.

Conservazione

Consigliamo di conservarle le focaccine per 1-2 giorni in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e di calore, meglio se in un sacchettino di carta. Una volta cotte potete anche congelarle in freezer.