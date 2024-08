Ricetta della parmigiana di zucchine veloce al forno

Oggi vediamo la ricetta della parmigiana di zucchine, un piatto così buono e gustoso da meritare un posto d’onore tra le portate principali del vostro menù.

La parmigiana di zucchine ha poco da invidiare alla sua progenitrice, la parmigiana di melanzane. Con il suo gusto delicato e ricco, anche in un pranzo o una cena importanti fa la sua più che degna figura.

La nostra ricetta è quella light della parmigiana di zucchine non fritta (e quindi più leggera). Inoltre, questa parmigiana di zucchine è veloce (o per lo meno è la ricetta più veloce possibile) in quanto tutti gli ingredienti vengono inseriti a crudo e mentre il piatto cuoce in forno, avete circa 30 minuti per voi stessi.

Vediamo quindi la ricetta gustosa e leggera della parmigiana “sbagliata” seguendo tutti i fotopassaggi e il video!

Parmigiana di zucchine

Preparazione delle zucchine alla parmigiana

1. Sbucciate lo spicchio d’aglio e mettetelo in una padella dai bordi alti insieme a un filo d’olio. Scaldatelo e poi metteteci la passata di pomodoro.

2. Lasciate che la passata cuocia per almeno 30-40 minuti correggendo di sale e pepe e aggiungendo il basilico, lavato e spezzettato a mano.

3. Una volta passato il tempo spegnete la fiamma e preriscaldate il forno a 200°C.

4. Lavate le zucchine, eliminatene le estremità e, con l’aiuto di una mandolina, tagliatele a fettine molto sottili per il lungo.

5. Tagliate a fettine o a cubetti anche la scamorza o la mozzarella, possibilmente dello stesso spessore e tamponatela per eliminare il siero in eccesso.

6. Prendete una teglia da forno, ungetela con l’olio e fate degli strati alternati di zucchine, scamorza, Parmigiano grattugiato e salsa di pomodoro. Se preferite, potete prepararla anche in quattro pirofile monoporzione delle giuste dimensioni.

7. Terminate con un strato di Parmigiano, scamorza, salsa e dell’olio evo a filo; mettete la teglia in forno e fate cuocere per circa 20-30 minuti (se usate i pirottini monoporzione, dovrebbero esserne sufficienti 20). Sfornate la vostra parmigiana di zucchine rossa, fate raffreddare per qualche minuto, e servite in tavola tiepida. Buon appetito!

Varianti della parmigiana di zucchine

La parmigiana preparata con le zucchine si può realizzare essenzialmente in altri 3 modi oltre che la versione con le zucchine a crudo: la ricetta più calorica con le zucchine fritte, quella più light con le zucchine grigliate e infine la versione bianca senza passata di pomodoro.

Parmigiana di zucchine fritte

Parmigiana di zucchine fritte

Non dovrete modificare in nulla la ricetta, vi basterà aggiungere agli ingrediente dell’olio di semi e procedere con la frittura prima di assemblare la pietanza in teglia e farla gratinare in forno.

Per realizzare questa parmigiana di zucchini tagliate gli ortaggi a fettine per lungo, impanatele nel pan grattato e friggetele in olio bollente caldo per 5 minuti (oppure friggetele senza alcuna panatura). Procedete poi con la stratificazione di tutti gli ingredienti e la cottura in forno e, una volta cotta, servite immediatamente in tavola.

Parmigiana di zucchine grigliate

Versione con le zucchine grigliate

Anche questa versione non aggiunge passaggi difficili alla ricetta principale con la verdura a crudo. Dopo aver lavato e tagliato a fettine sottili le zucchine, grigliatele qualche minuto per lato in una padella apposita, precedentemente messa sulla fiamma in modo che diventi rovente. Successivamente proseguite con la stratificazione in teglia e cuocete in forno.

Parmigiana di zucchine bianca

Versione bianca

Per realizzare un’altrettanto sfiziosa parmigiana di zucchine bianca vi basterà omettere la passata di pomodoro. Se desiderate un risultato comunque cremoso, sostituitela con della besciamella e vedrete che il risultato non vi deluderà!

Se infine volete un gusto meno deciso potete sostituire la scamorza con la mozzarella. Ricordatevi, però, dopo averla tagliata a dadini, di scolarla e asciugarla molto bene, altrimenti rilascia troppa acqua direttamente all’interno della teglia. Inoltre vi consigliamo di aggiungere circa 1 etto/1 etto e mezzo di prosciutto cotto a fette che andranno inserite nei vari strati, sentirete che bontà.

Chi ama questa verdura, poi, non può farsi sfuggire tante altre ricette con le zucchine!

Conservazione

Conservate la versione a crudo, con le zucchine grigliate e bianca in frigorifero all’interno di un contenitore ermetico o ben coperta da una pellicola trasparente per circa 2 giorni. La ricetta con le zucchine fritte invece consigliamo di gustarla appena pronta, se proprio non riuscite a finirla potete conservarla per massimo 1 giorno in frigo.