Ricetta dei peperoni ripieni di tonno: piatto unico con verdure

Peperoni ripieni di tonno: la ricetta per preparare un piatto unico estivo perfetto da servire anche freddo per pranzo o per cena!

La verdura ripiena è una preparazione che va per la maggiore soprattutto durante la bella stagione in cui peperoni, pomodori, zucchine e melanzane sono più presenti sulle nostre tavole. I peperoni ripieni di tonno arricchiti anche con pomodorini, tonno, olive e capperi sono un piatto unico perfetto per l’estate e possono essere serviti caldi, freddi o tiepidi. Potete, infatti, prepararli in anticipo in modo da averli già pronti per pranzo o per cena. Ecco tutti i passaggi della preparazione: datele una chance!

Preparazione dei peperoni ripieni di tonno

Lavate i pomodorini e tagliateli in quattro quindi trasferiteli in una ciotola insieme al tonno sgocciolato. Insaporite con un poco di sale, unite il pane grattugiato e il prezzemolo e unite tanto olio quanto ne occorre a rendere umido il composto. Prendete i peperoni, lavateli, tagliateli a metà ed eliminate i semi e i filamenti interni quindi salate leggermente l’interno. Farcite la verdura con il ripieno a base di tonno in scatola appena preparato. Adagiate i peperoni farciti in una pirofila foderata con carta da forno, spolverate con il pane grattugiato e completate con un giro d’olio di oliva. Infornate in forno già caldo a 180°C per 30 minuti. A cottura ultimata servite a piacere caldi, freddi o tiepidi. Buon appetito!

Varianti della ricetta

Di questa ricetta esistono davvero moltissime varianti. La più semplice si ottiene aggiungendo 1 cucchiaio di capperi dissalati e 50 g di olive nere snocciolate, entrambi tritati al coltello. I vostri peperoni avranno una marcia in più! Potete anche aggiungere al ripieno 2 cucchiai di parmigiano grattugiato oppure sostituire il prezzemolo con il basilico.

Sono ottimi anche i peperoni ripieni di tonno e patate. Si ottengono semplicemente aggiungendo al tonno 1 patata lessa grande schiacciata, 1 uovo, 60 g di parmigiano. Noi vi consigliamo di omettere i pomodorini in questo caso ma come sempre potete seguire i vostri gusti.

In alternativa, potete provare tutte le nostre ricette di peperoni ripieni: non ve ne pentirete!

Conservazione

Conservate i peperoni ripieni tonno in un contenitore ermetico per circa 2 giorni. Potete anche congelarli.