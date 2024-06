Ricetta dei peperoni ripieni di riso al forno

Ecco come si preparano i peperoni ripieni di riso: la ricetta del piatto unico semplicissimo da realizzare!

I peperoni ripieni di riso sono un piatto unico molto semplice da preparare, perfetto per un pranzo o una cena estiva. Sono una di quelle ricette che possono essere servite sia calde che fredde: potete anche preparali in anticipo e gustarli il giorno dopo, saranno sempre deliziosi.

La ricetta è semplice: dovete pulire e tagliare i peperoni e infornarli con un goloso ripieno di riso (da arricchire come preferite). Un piatto cremoso dentro e morbido fuori che ci fa tornare indietro col tempo, ai manicaretti che si gustavano durante le domeniche di festa, quando tutta la famiglia si riuniva intorno al tavolo.

Riscopriamo insieme queste verdure ripiene, da far provare anche ai bambini: ecco a voi la ricetta per preparare i peperoni ripieni di riso al forno!

Peperoni ripieni di riso

Come fare i peperoni al forno ripieni

Prima di tutto andiamo a scaldare il brodo che servirà per la cottura del riso. Mentre il brodo scalda lavate i peperoni e tagliate la calotta (lasciandola integra). Scavate dentro l’ortaggio per eliminare tutti i semi e i filamenti bianchi, poi metteteli da parte. Ora facciamo il risotto. Fate scaldare un filo d’olio in padella, poi tostate il riso per 2 minuti. Sfumate con un mezzo bicchiere di vino bianco e lasciate che evapori tutto l’alcol. A questo punto aggiungete qualche mestolo di brodo e abbassate la fiamma, cuocendo il riso lasciandolo sobbollire. Mentre il riso cuoce potete decidere se arricchirlo con qualche altro ingrediente: se volete rimanere sulla verdura tagliate ad esempio qualche pomodorino e fatelo saltare un padella con un filo d’olio (basteranno pochi minuti solo per ammorbidirli), altrimenti rosolate del prosciutto a dadini. Al termine della cottura del riso (controllate bene sulla confezione e lasciatelo leggermente al dente) spegnete il fuoco, correggete di sale e pepe, aggiungete i pomodorini o il prosciutto, la scamorza a dadini e una manciata di formaggio grattugiato. Mescolate bene il tutto fino a ottenere un risotto bello cremoso. Ora prendete i peperoni e metteteli in una teglia rivestita da carta forno o in una pirofila unta con dell’olio. Farciteli con il risotto, aggiungete ancora una spolverata di formaggio grattugiato e metteteli in forno (anche la calotta). Cuocete in forno caldo a 180° C per circa 40 minuti. Passato il tempo togliete la calotta e cuocete per altri 5-10 minuti in modalità grill per avere una bella crosticina.

Volete accorciare i tempi di cottura? Mentre il riso cuoce mettete in forno i peperoni vuoti per circa 10 minuti a 180°C, così inizieranno ad ammorbidirsi e avrete guadagnato del tempo prezioso se avete poco tempo a disposizione ma volete portare in tavolo questo manicaretto.

Conservazione

Consigliamo di conservare i peperoni ripieni in frigo per massimo 2-3 giorni, coperti dalla pellicola trasparente. Sconsigliamo la congelazione in freezer.