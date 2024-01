Ricetta, Consigli e Varianti deliziose!

Il Passato di verdure è un primo piatto caldo, salutare e ricco di vitamine; a base di verdure di stagione prima pulite e tagliate a pezzetti, poi cotte in pentola infine frullate o passate con il passaverdura dove si ottiene la tipica consistenza cremosa e vellutata. Servito con filo d’olio extravergine e se gradite dei crostini, è ottima alternativa al Minestrone , per bambini e non solo!

Esistono diverse versioni regionali. Quella che condivido oggi è la Ricetta passato di verdure della mia mamma. La più classica infallibile, corredata da tanti Consigli illustrati con foto passo passo per un risultato buonissimo! Pensate, lo adorava persino mia figlia che da piccola non mangiava le verdure in pezzi.

Si tratta di una preparazione facile e molto veloce. La scelta delle verdure fresche è fondamentale per avere un passato di verdure gustoso ed equilibrato: potete scegliere quelle che più vi piacciono. Partendo da una base di carote, sedano, cipolla, patate, piselli, zucchine , potete aggiungere pomodori, spinaci. Ma se sono di stagione anche cavolo nero, broccoli, verza, bietole, zucca, cavolfiore bianco. Volendo, anche un pugno di legumi , regalano sostanza e proteine.

Da questa base semplice potete realizzare varianti gustose che trovate nel procedimento. In modo da preparare un passato di verdure sempre nuovo, ricco e originale!

Perfetto per scaldarvi nelle fredde giornate invernali , sia per pranzo che per cena, insieme ad altre coccole golose e che fanno bene come la Vellutata di zucca, la Ribollita toscana e Pancotto che vi consiglio!

Ricetta passato di verdure

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 15 minuti 30 minuti 45 minuti

Costo Cucina Calorie Basso Italiana 190 Kcal

Ingredienti

Quantità per 4 persone 1 cipolla grande

1 costa di sedano

2 carote

3 patate

3 pomodori

200 gr di cavolfiore bianco (che potete sostituire oppure fare un mix di tutto insieme con broccoli, verza, zucca)

200 gr di piselli (che potete sostituire con fagioli)

2 zucchine

100 gr di spinaci ( che potete sostituire o mixare con cavolo nero)

olio extravergine

sale q.b

acqua q.b

Procedimento