ricetta con pasta sfoglia e frutta fresca

Lo strudel alle pesche è la versione estiva del noto dolce farcito con frutta, uvetta, pinoli… ecco la ricetta facile passo per passo!

Se siete alla ricerca di un dolce estivo facile da preparare, la ricetta dello strudel alle pesche è quel che fa per voi. Anche se la ricetta originale si prepara con l’apposita pasta strudel, la base di questo dolce è di semplice pasta sfoglia (quella già pronta): in questo modo sarà molto più veloce! Il ripieno, invece, è quello del classico strudel a cui però sono aggiunte le pesche, uno dei frutti tipici dell’estate.

Per una coccola dolce potete servirlo con una pallina di gelato alla crema. Pronti per iniziare? Ecco la ricetta dello strudel di pesche con sfoglia!

Strudel alle pesche

Preparazione dello strudel di pesche fresche

Mettete in ammollo l’uvetta in una tazza di acqua fredda. Nel frattempo lavate le pesche e le mele, tagliatele a cubetti e mettetele in una terrina. Aggiungete i pinoli, la scorza del limone, lo zucchero, la cannella in polvere e l’uvetta sgocciolata e strizzata. Prendete una padellina e fate sciogliere a fiamma media una nuoce di burro, aggiungete il pane grattugiato e fate tostare per alcuni minuti mescolando regolarmente. Unite il pane tostato col burro al resto degli ingredienti e mescolate. A questo punto prendete la pasta sfoglia rettangolare, strotolatela e spalmate al centro la confettura. Distribuite sempre al centro il ripieno di pesche e chiudete la sfoglia in modo da formare lo strudel. Effettuate dei tagli longitudinali sulla superficie per far fuoriuscire il vapore. Adagiate lo strudel su di una teglia con carta oleata e infornate in forno già caldo a 200°C per 40 minuti. Terminata la cottura togliete dal forno, fate raffreddare e spolverate con lo zucchero a velo prima di servire con una bella pallina di gelato o con frutta fresca a piacere.

Se non avete la frutta fresca, potete anche preparare lo strudel con le pesche sciroppate, ma il gusto non sarà lo stesso.

Conservazione

Questa dolce goloso si conserva perfettamente in frigo per circa 2 giorni, all’interno di un contenitore con coperchio a chiusura ermetica. Se avete utilizzato tutti ingredienti freschi potete anche congelarlo da crudo in freezer e portarlo a cottura al bisogno (lasciandolo qualche minuti in più in forno).