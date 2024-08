ricetta con e senza gelatiera

Prepariamo un delizioso gelato alla stracciatella fatto in casa, in pochi minuti e con o senza gelatiera.

Avete voglia di qualcosa di fresco e gustoso? Eccovi servita la ricetta del gelato alla stracciatella. Da oggi, con questa facile preparazione, è possibile servire un gustoso gelato fatto in casa, fresco e genuino.

Si prepara sia con che senza la gelatiera, e con davvero pochi ingredienti; per realizzarlo avete bisogno solamente di latte, panna liquida e zucchero. Ovviamente, non potete dimenticare il cioccolato fondente, che dovete aggiungere tagliato in piccolissimi pezzi. Si tratta di un dolce leggero e delizioso, che si prepara senza uova.

Gelato alla stracciatella

Preparazione della ricetta per il gelato alla stracciatella

Per cominciare, prendete un pentolino e versate al suo interno tutta la quantità di latte. A questo, aggiungete anche tutta la panna liquida; poi, unite lo zucchero semolato. Prendete la bacca di vaniglia e incidetela, per poi prelevare i semi da aggiungere al mix. A questo punto, portate il pentolino sul fornello e fate scaldare fino a sfiorare il bollore. Nel frattempo, mescolate con una frusta a mano, per amalgamare tutti gli ingredienti e, soprattutto, far sciogliere lo zucchero. Quando sfiora il bollore, spegnete e lasciate raffreddare. Poi, mettete il composto in una ciotola e mettetela nel ripiano più freddo del frigo per circa 1 ora. Trascorso questo tempo, tritate abbastanza finemente il cioccolato fondente, usando il coltello. Mettete il composto del gelato nella gelatiera e fate mantecare per 40 minuti circa. Aggiungete il cioccolato fondente e mantecate altri 5 minuti. A questo punto, potete servire il gelato o conservarlo in freezer.

Come fare il gelato alla stracciatella senza gelatiera

Se scegliete di fare il gelato senza gelatiera, è molto semplice.

La ricetta comincia come quella precedentemente descritta. Una volta ottenuto il composto, mettetelo in una ciotola e riponetelo in freezer; fatelo raffreddare diverse ore, vi consigliamo anche tutta la notte. Se potete, mantecate il gelato di tanto in tanto mescolandolo per evitare che si formino i cristalli di ghiaccio. Verso la fine del tempo di riposo aggiungete i pezzi di cioccolato e mescolate ancora. Quindi, potete servirlo.

Conservazione

Il gelato alla stracciatella è un dolce fresco e gustoso, una volta assaggiato sarà anche più buono di quello del bar. Potete conservarlo per 1 settimana, in freezer in un contenitore ermetico.

Provate il golosissimo gelato alla nutella!