Ricetta Berlingozzo: il dolce toscano tipico di Carnevale!

Il Berlingozzo è un dolce da forno tipico della tradizione toscana che si prepara a Carnevale insieme a Schiacciata fiorentina e Chiacchiere! Si tratta di una Ciambella soffice e profumata a base di farina, uova, zucchero, olio, limone e arancia. Prima cotta in forno; poi decorata in superficie con confettini colorati e granella di zucchero! Una bontà semplice e golosissima che ha origini antichissime, le prime versioni risalgono al XV secolo e il nome Belingozzo sembrerebbe derivare da ‘Berlingaccio‘ che, in dialetto toscano, significava ‘far festa a tavola‘ e indicava non solo il giovedì grasso ma anche una maschera carnevalesca in voga nel 1400. Se siete alla ricerca di un dolce di carnevale non fritto , facile da fare, e anche senza burro e senza latte ( quindi perfetto per intolleranti) la Ricetta Berlingozzo è quella che fa per voi!

Come ogni preparazione tradizionale esistono diverse varianti regionali, come ad esempio quella del Berlingozzo di Lamporecchio preparato gli stessi ingredienti dei brigidini (cialde dolci croccanti al gusto di anice). Quella che vi regalo oggi è la Ricetta originale del Berlingozzo classico tratta dal mio manuale di cucina regionale a cui è dedicata una sezione dei dolci di carnevale in Toscana .

Vi bastano pochi minuti, una frusta elettrica per montare tutti gli ingredienti e uno stampo a ciambella per dare la classica forma del berlingozzo tradizionale. In alternativa potete anche solo spolverare di zucchero a velo , ma io vi consiglio di glassare con lo sciroppo di arancia, regala umidità e morbidezza!

Perfetto da presentare per il buffet di Carnevale, insieme a Graffe, Castagnole , Migliaccio, Krapfen e altri Dolci di Carnevale. Vi assicuro che lo adoreranno, bambini in particolare. Anche solo per merenda e colazione oppure come delizioso dessert dopo cena!

Ricetta Berlingozzo

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 35 minuti 45 minuti

Costo Cucina Calorie Basso Italiana 376 Kcal

Ingredienti

Quantità per 6 – 8 persone , 1 stampo a ciambella da 22 – 24 cm Per l’impasto : 250 gr di farina ’00



150 gr di zucchero



2 uova intere



2 tuorli



50 ml di olio di semi di girasole o a scelta



buccia grattugiata finemente di un’arancia



buccia grattugiata finemente di un limone



1 bustina di lievito per dolci



1 pizzico di sale

Per decorare : succo di 1 arancia



1 cucchiaio raso di zucchero



granella di zucchero



confettini colorati

Procedimento