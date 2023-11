Ricetta base perfetta + 10 gusti e varianti!

Per la base: 330 gr di farina di riso (oppure mix per celiaci) + 1 cucchiaino per la spianatoia

165 gr di burro morbido a temperatura ambiente (oppure 100 gr di olio di semi di girasole)

1 uovo intero (dimensione media)

2 tuorli d’uovo (dimensione piccola)

130 gr di zucchero semolato

buccia grattugiata di 1 limone

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (oppure 1 bustina oppure i semi di 1 bacca)

1 pizzico di sale Per i 10 gusti: 1) dai 20 gr ai 45 gr di cacao amaro in polvere da aggiungere all’impasto

2) 100 gr di cioccolato fuso per la glassa

3) Ghiaccia reale per glassare in bianco o decorare

4) marmellata ( qualche cucchiaio) per farcire

5) Nutella ( qualche cucchiaio) per farcire

6) crema spalmabile al pistacchio (qualche cucchiaio) per farcire

7) granella di frutta secca a scelta da aggiungere all’impasto

8) 50 – 100 gr di uvetta da aggiungere all’impasto

9) 50 – 100 gr di gocce di cioccolato da aggiungere all’impasto

10) zucchero a velo per servire