Ricerche senza esito per Alessia scomparsa a Brembate di Sopra

Le ricerche di Alessia Daminelli, una ragazza di quindici anni scomparsa da Brembate di Sopra, continuano senza esito dopo più di una settimana. La giovane è uscita di casa il 10 agosto e non è più tornata, creando angoscia tra i familiari e nella comunità.

Alessia è alta circa un metro e sessanta, pesa circa 58 chili, ha capelli castani e occhi marrone scuro. Al momento della scomparsa indossava un pantalone lungo di cotone verde oliva, una maglietta bianca a maniche corte con un disegno, una borsa a tracolla di stoffa nera ed era probabilmente in possesso di una cassa Bluetooth di colore blu elettrico. La famiglia ha fatto notare che Alessia non ha con sé né il telefono né i documenti, il che aumenta le preoccupazioni per la sua sicurezza e il suo stato di salute.

La mancanza di mezzi di comunicazione con il mondo esterno potrebbe complicare ulteriormente la situazione, rendendo difficile per la ragazza chiedere aiuto. Per questo motivo, i genitori, insieme all’Associazione Penelope Lombardia, che si occupa di casi di persone scomparse, hanno lanciato un appello alla popolazione invitando chiunque abbia informazioni a contattare le forze dell’ordine o il numero dedicato dell’associazione.

La comunità di Brembate di Sopra sta rispondendo con grande impegno alla mobilitazione. Amici, parenti e volontari stanno diffondendo la notizia attraverso social network e manifesti, sperando che possano ricevere notizie utili per riportare Alessia a casa in sicurezza.