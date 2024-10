Ricerche in Corso per Luca Ziliani, 16enne Scomparso da Monticello Brianza: La Madre Lancia un Appello

Notte di apprensione per la scomparsa di Luca Ziliani, 16 anni, avvenuta tra il 10 e l’11 ottobre a Monticello Brianza, in provincia di Lecco. Le ricerche, inizialmente concentrate nei comuni adiacenti, hanno avuto una svolta quando le telecamere della stazione di Cernusco Lombardone hanno mostrato Luca entrare nella sala d’attesa poco dopo le 3 del mattino, prima di prendere un treno diretto a Milano. Luca, alto 178 cm e dal peso di circa 65 kg, presenta occhi verdi e capelli castani. Al momento della sua scomparsa indossava una felpa nera con cappuccio, pantaloni neri e scarpe verdi modello Crocs, e porta una collana con un ciondolo a forma di cornetto.

Il giovane è uscito da casa senza cellulare né portafoglio. Dopo la segnalazione della sua assenza, le ricerche avevano coperto l’intera area di Monticello Brianza e i dintorni. La madre di Luca ha lanciato vari appelli tramite i social, descrivendo il ragazzo come solare, socievole e amante degli animali. Ricordando che Luca è celiaco e allergico al Clavulin, ha esortato chiunque lo avvistasse a contattare immediatamente le autorità.

Durante gli appelli, la madre ha sottolineato che Luca potrebbe essere stanco e affamato e ha chiesto alle persone di avvicinarlo con gentilezza, rassicurandolo sul fatto che la sua famiglia lo aspetta a casa. Ha esortato tutti a prestare attenzione, poiché Luca potrebbe essersi diretto nuovamente verso la sua abitazione.

Martedì 15 ottobre, sono state rivelate le immagini della stazione di Cernusco Lombardone, aumentando le preoccupazioni per la sua incolumità. Sebbene siano state ricevute numerose segnalazioni, l’unica certezza fino ad ora è che il ragazzo è stato visto lì, e la madre ha continuato a chiedere sostegno alla comunità per rintracciarlo. È stato lanciato un appello sul programma “Chi l’ha visto?”, dove oltre alla descrizione sono state condivise informazioni sui suoi interessi e sulle sue abitudini per facilitare la sua individuazione. La ricerca di Luca resta una priorità, con la comunità in allerta per qualsiasi notizia utile al ritrovamento del giovane.