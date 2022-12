Ricerche Google 2022: cantanti, attori, parole, lutti e film più cercati dell’anno in Italia

Come ogni dicembre Google pubblica le ricerche più popolari dell’anno (qui trovate quelle del 2021). Dodici mesi fa tra i primi posti di queste classifiche c’erano i Maneskin, gli Europei di calcio, Raffaella Carrà, il Covid, il DDL Zan e Franco Battiato. Quest’anno tra le ricerche più cliccate c’è la morte della Regina Elisabetta, la guerra in Ucraina e Putin, ma anche Blanco, Mahmood e il caso di Marco Bellavia. Tra i film ha trionfato Doctor Strange, mentre le serie che più hanno incuriosito gli italiani sono Stranger Things e Dahmer (nessuna sorpresa direi).

Funamboli sopra un filo che dondola quando amiamo tanto, ma ci sembra poco. Non è facile stare in equilibrio senza la paura di cadere nel vuoto. L’esibizione integrale è su RaiPlay → https://t.co/HWJINypiQ6@Mahmood_Music #Blanco #Brividi #Sanremo2022 pic.twitter.com/MD7wkMngW9 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 5, 2022

Ricerche Google del 2022.

Parole dell’anno

1) Ucraina

2) Regina Elisabetta

3) Russia Ucraina

4) Australian Open

5) Elezioni 2022

6) Putin

7) Piero Angela

8) Drusilla

9) Italia Macedonia

10) Blanco

Personaggi

1) Putin

2) Drusilla

3) Blanco

4) Sinner

5) Vlahovic

6) Djokovic

7) Berrettini

8) Dybala

9) Marco Bellavia

10) Ornella Muti

Cantanti

1) Blanco

2) Mahmood

3) Gianni Morandi

4) Iva Zanicchi

5) Ana Mena

6) Irama

7) Massimo Ranieri

8) La Rappresentante di Lista

9) Gianluca Grignani

10) Achille Lauro

Film

1) Doctor Strange

2) Thor love and thunder

3) Don’t look up

4) Uncharted

5) The Batman

6) Assassinio sul nilo

7) Top Gun

8) Black Adam

9) Morbius

10) Jurassic World

Serie TV

1) Stranger Things

2) Dahmer

3) Manifest

4) Lol 2

5) The Watcher

6) Viola come il mare

7) L’amica geniale

8) House of the Dragon

9) Sopravvissuti

10) La Sposa

Attori

1) Will Smith

2) Gianluca Gori

3) Vanessa Incontrada

4) Luca Marinelli

5) Maria Chiara Giannetta

6) Chris Rock

7) Lorena Cesarini

8) Michael J Fox

9) Evan Peters

10) Giovanna Ralli

Addii

1) Regina Elisabetta

2) Piero Angela

3) Mino Raiola

4) David Sassoli

5) Monica Vitti

6) Manuel Vallicella

7) Catherine Spaak

8) Anne Heche

9) Olivia Newton John

10) Ray Liotta

Come fare…?

1) Il tampone rapido

2) I sondaggi su WhatsApp

3) Tampone a casa

4) Il passaporto

5) Domanda assegno unico

6) Domanda bonus 200 euro

7) Tampone molecolare

8) ISEE 2022

9) Aggiornamento iOS 16

10) Le pesche sciroppate

Perché…?

1) La Russia vuole invadere l’Ucraina

2) Pioli is on fire

3) Aumenta la benzina

4) Draghi si è dimesso

5) Il diesel costa più della benzina

6) Totti e Ilary si separano

7) Mezza dose moderna

8) Elettra e Ginevra hanno litigato

9) Lilli Gruber non è a otto e mezzo

10) Dybala lascia la Juve