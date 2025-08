Ricerca Tecnico Programmatore per Ingegneria di Produzione Fresatura

Posizione: Tecnico Programmatore – Ufficio Ingegneria di Produzione Fresatura

Siamo alla ricerca di un Programmatore CAD/CAM altamente qualificato per la nostra squadra nell’Ufficio Ingegneria di Produzione Fresatura. In questo ruolo chiave, il candidato selezionato sarà responsabile della creazione di programmi CNC per la produzione di particolari a disegno utilizzando centri di lavoro a 3 e 5 assi, nonché centri di lavoro orizzontali multipallet.

Responsabilità principali:

Sviluppare programmi CNC accurati e efficienti per la fresatura di componenti meccanici.

Ottimizzare i programmi esistenti per migliorare l’efficienza produttiva e ridurre i tempi di lavorazione.

Collaborare con i team di produzione per garantire la massima qualità e precisione nella realizzazione dei pezzi.

Requisiti principali:

Esperienza pregressa nella programmazione CNC, in particolare con software CAD/CAM.

Conoscenza approfondita delle lavorazioni meccaniche e dei centri di lavoro a 3/5 assi.

Capacità di problem solving e forte orientamento ai dettagli.

Vantaggi del ruolo:

Opportunità di lavorare in un ambiente innovativo e dinamico.

Sviluppo professionale continuativo e formazione nel settore della fresatura.

Contributo diretto all’ottimizzazione dei processi produttivi.

Unisciti a noi e diventa parte di un team dedicato all’eccellenza nella produzione!