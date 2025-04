Ricerca sulla qualità della vita dei pazienti con leucemia mieloide cronica

La leucemia mieloide cronica (LMC) è un raro tumore del sangue che colpisce circa 9mila persone in Italia. Negli anni ’90, l’aspettativa di vita per i pazienti era di soli cinque anni, mentre oggi è simile a quella della popolazione generale grazie ai progressi nella ricerca. Tuttavia, circa il 30% dei pazienti di nuova diagnosi non raggiunge una risposta adeguata alle terapie standard a causa degli effetti collaterali, che possono portare a interruzioni del trattamento.

Per promuovere informazione e consapevolezza, Novartis Italia ha avviato la ricerca “La qualità di vita dei pazienti con LMC”, realizzata da Elma Research, coinvolgendo 146 pazienti. I risultati mostrano che 1 paziente su 3 valuta negativamente la propria qualità di vita, principalmente a causa degli effetti collaterali della terapia. Fabio Efficace, del Gimema, sottolinea l’importanza di monitorare la qualità della vita dei pazienti per prevenire la mancata aderenza ai trattamenti.

Dalla ricerca emerge che il 40% dei pazienti ha sperimentato effetti collaterali, con il 36% che lamenta un persistente disagio. I sintomi più comuni sono stanchezza cronica, crampi, aumento di peso, gonfiore agli occhi, nausea e diarrea. L’impatto psicologico è significativo, considerando che l’età media per la diagnosi è intorno ai 60 anni, ma ci sono anche pazienti più giovani.

È fondamentale instaurare un dialogo tra medici e pazienti, così da gestire al meglio gli effetti collaterali e personalizzare le terapie, informando i pazienti sui percorsi e le difficoltà da affrontare, come affermato da Felice Bombaci, coordinatore nazionale dei gruppi pazienti AIL.