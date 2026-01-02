Ricerca sul cancro in Italia

La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ha approvato il progetto “Iron-Sequestration as Adjuvant Against CRC Development” coordinato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università del Salento. Il progetto, che partirà il 1 gennaio, vede coinvolti altri importanti centri di studio in Italia e negli Stati Uniti e scienziati di fama internazionale quali la professoressa Maria Rescigno dell’Università Humanitas di Milano, il professor Pietro Campiglia dell’Università di Salerno, il professor Fabio Cominelli della Case Western Reserve University di Cleveland e il dottor Angelo Santino del CNR ISPA.

Il professor Marcello Chieppa, referente scientifico del lavoro e docente di Patologia generale a UniSalento, spiega che il progetto ha lo scopo di individuare strategie innovative per la prevenzione del cancro al colon retto. Numerosi studi hanno evidenziato una stretta relazione tra il microbiota intestinale e il rischio di tumore del colon, dimostrando come la presenza di alcuni prodotti batterici favorisca l’infiammazione che, in soggetti predisposti, causa la comparsa di lesioni tumorali. La regolazione della disponibilità di ferro all’interno del lumen intestinale può avere un grande impatto sia sulla crescita del microbiota, sia sulla crescita delle cellule tumorali che necessitano di ferro per poter proliferare.

Il progetto valuterà la possibilità di utilizzare prodotti di origine nutrizionale per sequestrare il ferro in eccesso all’interno del lumen intestinale in modo da favorire la crescita di un “microbiota sano” e prevenire la comparsa del tumore. L’AIRC ha finanziato il progetto con un budget di mezzo milione di euro, che servirà anche a reclutare giovani talenti da formare presso l’Università del Salento e con il contributo dei partner coinvolti.