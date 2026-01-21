Ricerca spaziale aiuta a combattere il Parkinson

La protezione del cervello degli astronauti nelle missioni di lunga durata verso la Luna e Marte potrebbe aiutare a ridurre i sintomi del Parkinson. Il punto di incontro tra ricerca spaziale e neuroscienza si trova in nanoparticelle in grado di contrastare lo stress ossidativo nei neuroni, inventate dall’Istituto Italiano di Tecnologia.

In microgravità, come quella presente a bordo della Stazione spaziale internazionale, il corpo umano perde il riferimento della gravità terrestre. I liquidi si redistribuiscono, il cervello cambia leggermente volume e le prime conseguenze si osservano spesso sulla vista. Microgravità e radiazioni inducono le cellule a produrre troppi “sottoprodotti tossici” dell’ossigeno, con effetti su neuroni e cellule immunitarie cerebrali.

Molti dei meccanismi osservati nelle cellule esposte all’ambiente spaziale sono centrali anche nel morbo di Parkinson: stress ossidativo, deficit energetici, produzione inferiore di dopamina. La differenza tra lo spazio e la Terra è che negli astronauti queste alterazioni sono reversibili, mentre nelle patologie neurodegenerative il danno è permanente.

Il team dell’Istituto Italiano di Tecnologia ha inviato cellule neuronali dopaminergiche nello spazio per poter osservare questi effetti. Dopo la permanenza in orbita, le cellule vengono fissate e analizzate sulla Terra. Uno degli aspetti più innovativi dello studio italiano è stato la possibilità di distinguere gli effetti della microgravità da quelli delle radiazioni cosmiche.

Le nanoparticelle di polidopamina, materiale biocompatibile e biodegradabile derivato dalla dopamina stessa, hanno potenti proprietà antiossidanti. Neutralizzano i radicali liberi, aumentano i livelli di glutatione e proteggono i mitocondri. In laboratorio, a gravità terrestre e in microgravità simulata, le nanoparticelle riducono drasticamente lo stress ossidativo e favoriscono la maturazione neuronale.

I risultati contano sia per il futuro dell’esplorazione spaziale sia per la Terra, poiché le missioni verso la Luna e Marte prevedono permanenze di mesi, se non anni, in ambienti con gravità ridotta e scarsa protezione dalle radiazioni. Le nanoparticelle di polidopamina potrebbero non solo modulare l’espressione genica e ridurre lo stress ossidativo, ma anche funzionare come sistemi di rilascio della dopamina, affrontando uno dei nodi centrali della malattia di Parkinson.