Ricerca Responsabile Procurement

Adecco Italia Spa, divisione Permanent, è alla ricerca di un Responsabile Procurement per un’azienda leader nel settore delle infrastrutture. La figura sarà inserita nell’organigramma della sede corporate.

Obiettivi del ruolo:

  • Definire e implementare strategie di approvvigionamento.
  • Garantire efficienza, trasparenza e sostenibilità negli acquisti aziendali.

Attività principali:

  • Coordinare il processo di procurement (selezione fornitori, negoziazione contrattuale).
  • Assicurare il rispetto delle normative vigenti.
  • Gestire l’intero ciclo di approvvigionamento:
    • Analisi fabbisogni.
    • Richieste d’offerta.
    • Valutazione tecnica ed economica.
    • Negoziazione e contrattualizzazione.
  • Selezione e qualifica dei fornitori.
  • Monitorare la conformità dei beni e lavorazioni.
  • Gestire relazioni con i fornitori.
  • Assicurare rispetto delle norme in materia di edilizia, urbanistica e antimafia.
  • Gestire verifiche antimafia come da Protocollo di Legalità.
  • Verificare i requisiti di specificità delle imprese specialistiche.
  • Gestire un team di min. 20 risorse.

Requisiti:

  • Laurea in Ingegneria Gestionale, Civile o discipline affini.
  • Conoscenza delle dinamiche di gara e della contrattualistica.
  • Esperienza di 5-7 anni in ruoli simili, preferibilmente nel settore infrastrutture.
  • Ottime capacità di negoziazione e gestione contrattuale.
  • Conoscenza software ERP (es. SAP).
  • Buona conoscenza della lingua inglese.
  • Disponibilità a trasferte.
  • Esperienza nella raccolta e analisi dei dati.
  • Capacità di comunicazione e organizzazione.
  • Capacità di lavorare in team con abilità di leadership.

Benefici:

  • Contratto commisurato all’effettiva esperienza.
  • Vitto e alloggio a carico della società.
  • Luogo di lavoro: Verona.

Invitiamo professionisti con esperienza nel ruolo a inviare la propria candidatura. I CV ricevuti saranno comunicati all’azienda cliente per eventuale assunzione. I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a registrarsi indicando il consenso al trattamento dei dati personali, secondo la normativa vigente sulla privacy.


