Ricerca Responsabile Procurement

Adecco Italia Spa, divisione Permanent, è alla ricerca di un Responsabile Procurement per un’azienda leader nel settore delle infrastrutture. La figura sarà inserita nell’organigramma della sede corporate.
Obiettivi del ruolo:
- Definire e implementare strategie di approvvigionamento.
- Garantire efficienza, trasparenza e sostenibilità negli acquisti aziendali.
Attività principali:
- Coordinare il processo di procurement (selezione fornitori, negoziazione contrattuale).
- Assicurare il rispetto delle normative vigenti.
- Gestire l’intero ciclo di approvvigionamento:
- Analisi fabbisogni.
- Richieste d’offerta.
- Valutazione tecnica ed economica.
- Negoziazione e contrattualizzazione.
- Selezione e qualifica dei fornitori.
- Monitorare la conformità dei beni e lavorazioni.
- Gestire relazioni con i fornitori.
- Assicurare rispetto delle norme in materia di edilizia, urbanistica e antimafia.
- Gestire verifiche antimafia come da Protocollo di Legalità.
- Verificare i requisiti di specificità delle imprese specialistiche.
- Gestire un team di min. 20 risorse.
Requisiti:
- Laurea in Ingegneria Gestionale, Civile o discipline affini.
- Conoscenza delle dinamiche di gara e della contrattualistica.
- Esperienza di 5-7 anni in ruoli simili, preferibilmente nel settore infrastrutture.
- Ottime capacità di negoziazione e gestione contrattuale.
- Conoscenza software ERP (es. SAP).
- Buona conoscenza della lingua inglese.
- Disponibilità a trasferte.
- Esperienza nella raccolta e analisi dei dati.
- Capacità di comunicazione e organizzazione.
- Capacità di lavorare in team con abilità di leadership.
Benefici:
- Contratto commisurato all’effettiva esperienza.
- Vitto e alloggio a carico della società.
- Luogo di lavoro: Verona.
Invitiamo professionisti con esperienza nel ruolo a inviare la propria candidatura. I CV ricevuti saranno comunicati all’azienda cliente per eventuale assunzione. I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a registrarsi indicando il consenso al trattamento dei dati personali, secondo la normativa vigente sulla privacy.
