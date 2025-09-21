Ricerca Neurologo per opportunità professionale

GAPMED è un gruppo europeo leader nell’organizzazione e gestione di servizi sanitari. Operiamo in oltre 80 strutture in Italia e collaboriamo con partner in Svizzera e Regno Unito.
Chi cerchiamo
Medici disponibili per un servizio di Neurologia in una struttura ospedaliera a Domodossola, provincia di Verbania.
Qualifiche
- Iscrizione all’Ordine dei Medici Italiano
- Specializzazione in Neurologia o equipollente
- Documentata esperienza in reparti di Neurologia
- Non in età pensionabile
- Curriculum aggiornato con autocertificazione ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000
Turni richiesti
– Guardia attiva: dalle 14:00 alle 20:00
– Pronta disponibilità: dalle 20:00 alle 08:00
Compenso
€900 a turno (guardia + reperibilità notturna)
Cosa offriamo
- Flessibilità operativa: possibilità di collaborare anche con altre strutture del network GAPMED
- Gestione personalizzata del tempo: flessibilità nella pianificazione delle attività
- Compensi competitivi: tariffa allineata agli standard europei
In GAPMED riconosciamo e rispettiamo la vocazione professionale e il valore del tempo personale. Cerchiamo personale motivato, pronto a mettersi in gioco per raggiungere risultati di qualità ed eccellenza.
Unisciti a noi! Contattaci per maggiori informazioni.
