Ricerca Neurologo per opportunità professionale

Chi siamoGAPMED è un gruppo europeo leader nell’organizzazione e gestione di servizi sanitari. Operiamo in oltre 80 strutture in Italia e collaboriamo con partner in Svizzera e Regno Unito.

Chi cerchiamo

Medici disponibili per un servizio di Neurologia in una struttura ospedaliera a Domodossola, provincia di Verbania.

Qualifiche

Iscrizione all’Ordine dei Medici Italiano

Specializzazione in Neurologia o equipollente

Documentata esperienza in reparti di Neurologia

Non in età pensionabile

Curriculum aggiornato con autocertificazione ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000

Turni richiesti

– Guardia attiva: dalle 14:00 alle 20:00

– Pronta disponibilità: dalle 20:00 alle 08:00

Compenso

€900 a turno (guardia + reperibilità notturna)

Cosa offriamo

Flessibilità operativa: possibilità di collaborare anche con altre strutture del network GAPMED

Gestione personalizzata del tempo: flessibilità nella pianificazione delle attività

Compensi competitivi: tariffa allineata agli standard europei

In GAPMED riconosciamo e rispettiamo la vocazione professionale e il valore del tempo personale. Cerchiamo personale motivato, pronto a mettersi in gioco per raggiungere risultati di qualità ed eccellenza.

Unisciti a noi! Contattaci per maggiori informazioni.