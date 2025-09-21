24.9 C
Ricerca Neurologo per opportunità professionale

GAPMED è un gruppo europeo leader nell’organizzazione e gestione di servizi sanitari. Operiamo in oltre 80 strutture in Italia e collaboriamo con partner in Svizzera e Regno Unito.

Chi cerchiamo
Medici disponibili per un servizio di Neurologia in una struttura ospedaliera a Domodossola, provincia di Verbania.

Qualifiche

  • Iscrizione all’Ordine dei Medici Italiano
  • Specializzazione in Neurologia o equipollente
  • Documentata esperienza in reparti di Neurologia
  • Non in età pensionabile
  • Curriculum aggiornato con autocertificazione ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000

Turni richiesti
– Guardia attiva: dalle 14:00 alle 20:00
– Pronta disponibilità: dalle 20:00 alle 08:00

Compenso
€900 a turno (guardia + reperibilità notturna)

Cosa offriamo

  • Flessibilità operativa: possibilità di collaborare anche con altre strutture del network GAPMED
  • Gestione personalizzata del tempo: flessibilità nella pianificazione delle attività
  • Compensi competitivi: tariffa allineata agli standard europei

In GAPMED riconosciamo e rispettiamo la vocazione professionale e il valore del tempo personale. Cerchiamo personale motivato, pronto a mettersi in gioco per raggiungere risultati di qualità ed eccellenza.

Unisciti a noi! Contattaci per maggiori informazioni.


